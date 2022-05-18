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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

2022 год будет рекордным – что ускорит всемирный зеленый переход

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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18 мая, 16:50
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Рассказываем, что подтолкнет зеленый переход во всем мире в 2022 году
Война в Украине подтолкнет зеленый переход
Война в Украине подтолкнет зеленый переход / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В 2022 году прирост использования энергии из альтернативных источников будет рекордным.

Об этом свидетельствуют данные в новом отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

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Одной из главных причин ускорения зеленого перехода является развязанная Россией война, которая заставила многие страны задуматься об использовании кровавых ресурсов агрессора.

По прогнозам аналитиков, годовой прирост мощностей возобновляемой энергетики в мире достигнет 320 ГВт.

В числе лидеров эксперты видят Китай, Латинскую Америку и Европейский Союз, а примерно 60% новых инсталляций обеспечит фотоэлектрическая солнечная энергетика.

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"Развитие энергетического рынка в последние месяцы, особенно в Европе, еще раз доказало важную роль возобновляемых источников энергии в повышении энергетической безопасности, в дополнение к сокращению выбросов", – заявил исполнительный директор МЭА Фатих Бироль.

Украина будет производить зеленый водород

Именно об этом наша страна договорилась с немецкой транснациональной компанией MAN Energy Solutions и ANDRYTZ HYDRO.

Меморандум подписала компания "Укргидроэнерго", которая заявила, что самым перспективным проектом в этом меморандуме является "Внедрение современных технологий производства "зеленого" водорода".

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По словам немецких партнеров, Украина имеет большой потенциал и может стать ярким игроком этого рынка.

"Сегодня" ранее рассказывали об уникальном водородном автомобиле, который не нужно заправлять и писали, какие страны приблизились сильнее всего к зеленому переходу.

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