30 ГВт до 2032 года: как Украине успешно развивать "зеленую" энергетику

Эксперт рассказал, как правительство может достичь поставленной в швейцарском Лугано цели

На развитие энергосектора планируют привлечь 130 млрд долларов инвестиций / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Чтобы достичь цели строительства 30 ГВт мощности "зеленой" энергетики за 10 лет, украинское правительство должно завершить реформу энергорынка.

Такое мнение высказал директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

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"Надо сказать откровенно: инвесторы не смогут прийти на украинский рынок, как бы нам это хотелось – если мы не решим ряд проблем", – заявил он.

Эксперт убежден, что Украине нужно:

усовершенствовать существующую модель рынка электроэнергии;

улучшить государственное регулирование рынками;

улучшить возможности подсоединения к энергосистемам.

По его словам, создание новых мощностей зеленого поколения будет стимулировать экспорт тока в ЕС. Реформы помогут привлечь инвестиции, и на 90% все зависит от умения правительства справиться с проблемами.

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Планы по восстановлению Украины

На днях состоялась конференция в швейцарском городе Лугано, где была презентована план послевоенного восстановления Украины. В общей сложности на 850 проектов нужно привлечь 750 млрд долларов инвестиций, из них 130 млрд долларов должны направить на проекты в энергетическом секторе.

Украина планирует увеличить мощность "зеленой" энергетики в 3 раза – до 30 ГВт к 2032 году. Это позволит стране стать одним из основных поставщиков чистой энергии в Европу и развивать инновационные проекты водородной энергетики.

Среди прочего планируют отстраивать уничтоженные оккупантами энергетические объекты, завершить нефтепровод Адамова Застава – Броды, увеличить ядерные мощности страны, а также развивать ветровые и гидроэлектростанции.

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В украинских подземных хранилищах будут храниться запасы газа как для Украины, так и для поставок в ЕС. Украина будет иметь доступ к LNG-терминалам Польши, Греции, Хорватии, Турции, Италии, Германии. Намерены построить новый нефтеперерабатывающий завод и развивать производство биотоплива (биоэтанола, биодизеля, биометана, биомассы).

"Сегодня" ранее рассказывали, что в Украину должны зайти новые инвестиции, а также писали, сколько денег выделит ЕС на восстановление нашей страны.