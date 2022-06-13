440 тыс. семей снова со светом – энергетики запитали города и села на востоке Украины

Энергетики продолжают работать в зонах боевых действий, несмотря на ежедневные обстрелы

Энергетики продолжают ремонтировать электросети в Донецкой области / Фото: Getty Images, ДТЭК, Коллаж: Сегодня

За неделю с 6 по 12 июня энергетики ДТЭК вернули свет 440 тыс. семей в Донецкой и Днепропетровской областях.

Как сообщили в компании Рината Ахметова, дома потребителей были обесточены из-за обстрелов со стороны России.

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Монтеры ежедневно ремонтируют сети, несмотря на активные боевые действия в области. За семь дней удалось заживить 263 населенных пункта в Донецкой области. Иногда работают на тех же объектах, которые повторно повреждают в результате вражеских обстрелов.

Масштабное обесточивание

По информации ДТЭК, 11 июня во время очередного "прилета" пострадало оборудование национальной энергетической компании "Укрэнерго". В связи с этим без света оказались почти 300 тыс. украинцев на севере Донетчины – в Краматорском и Бахмутском районах.

Энергетики объединили усилия и заживили по временной схеме упомянутые территории на время ремонта основной линии.

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Кроме этого, вражеские обстрелы повлекли за собой повреждение сетей в Криворожском районе Днепропетровской области. За неделю аварийные бригады ДТЭК там вернули свет в 4 населенных пункта для почти 600 семей.

Сотрудники компании работают без перерыва уже 109 суток, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение для украинцев. К ремонтам приступают после получения разрешений от Вооруженных Сил Украины.

Почему Украина важна для Европы

Украина может помочь Европе отказаться от российских энергоресурсов благодаря экспорту своей электроэнергии в страны ЕС. В этом убежден гендиректор ДТЭК Максим Тимченко.

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По его словам, более 100 дней украинцы обеспечивают стабильную работу на энергетическом фронте. Страна может экспортировать электроэнергию и усиливать энергобезопасность Евросоюза.

"Я убежден, что роль Украины в энергетической безопасности весома, и Украина способна помочь в процессе дерусификации энергетического сектора Европы", – сказал он.

Максим Тимченко добавил, что мы занимаем важное место как игрок в цепочках поставки и способны локализовать продовольственное производство для ЕС. Такие экономические выгоды создают фундамент политических решений в Европе.

Ранее мы рассказывали, в каких регионах энергетики восстановили свет в мае и писали, как объекты критической инфраструктуры с начала войны обеспечивают светом.