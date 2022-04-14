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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Афера Кремля провалилась: как Еврокомиссия испортила планы Путина по газу

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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14 апреля, 10:52
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Рассказываем, почему президенту РФ Владимиру Путину не удастся реализовать план по получению платы за газ рублями
России придется получать плату за газ в евро или долларах
России придется получать плату за газ в евро или долларах / Фото: Getty Images, сайт Кремля, Коллаж: Сегодня

Желание России получать от Евросоюза оплату за газ рублями, а не долларами или евро, вероятнее всего не сбудется. Большинство стран ЕС уже заявили, что делать этого не будут. Правда, Венгрия, к примеру, сообщила о готовности платить рублями, если РФ этого попросит.

Однако теперь и Еврокомиссия признала, что выполнить желание Путина будет означать нарушение санкций, введенных в отношении РФ за войну против Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

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Еврокомиссия проанализировала требование президента РФ и предупредила страны ЕС о рисках

Указ Путина от 31 марта предусматривает, что Европа должна платить за поставки газа из России рублями, а кто не будет выполнять условия, тому поставки газа будут прекращены. Такой шантаж, согласно анализу комиссии, существенно изменяет процедуру и создает новую правовую ситуацию.

Следовательно, новая процедура приведет к тому, что Россия будет иметь полный контроль через ее центральный банк с точки зрения того, когда транзакция будет завершена и в какой момент покупатель освобождается от обязательств. Из-за такого контроля у покупателей могут увеличиться расходы. Кроме того, это даст Москве возможность манипулировать обменным курсом в своих интересах.

Однако ключевым является то, что выполнение такого требования приведет к нарушению санкций.

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"Важнейшим является то, что механизм будет нарушать ограничительные меры, которые ЕС принял в ответ на вторжение РФ в Украину и применил к российскому правительству, его центральному банку и доверенным лицам. Этот процесс также может повлиять на другие запреты на различные инструменты денежного рынка, которые может выдавать Газпромбанк", – говорится в сообщении.

В Еврокомиссии уже заявляли, что действующие контракты заключены в евро или долларах и нарушать их не стоит. Однако последнее слово будет за странами, покупающими газ у России. Именно они принимают решение, какой валютой оплачивать поставки из РФ.

Оплата за газ в рублях

23 марта Путин заявил, что от так называемых "недружественных стран" Россия будет теперь принимать оплату за газ только в рублях, хотя в контрактах прописаны преимущественно евро, а иногда доллары.

Таким образом, Путин хотел не только максимально отсрочить дефолт, но и обойти экономические санкции Запада.

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После ультиматум подтвердил его пресс-секретарь Песков, и на отказ Европы выполнять требования Кремля он заявил, что "нет денег – нет газа".

Но очередной газовый шантаж не прошел, и европейские страны отказались покупать голубое топливо за рубли, а некоторые, например Германия, стали готовиться к экстренному отключению.

"Сегодня" раньше писали, что Польша готова подать пример другим и первой отказаться от голубого топлива агрессора. Читайте также о том, как Греция нашла способ отказаться от российского газа.

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