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Альтернатива российскому газу: Европа нашла еще один источник голубого топлива

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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16 мая, 18:12
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Турция может стать посредником в каналах поставки газа в ЕС
Российские энергоносители становятся никому не нужными
Российские энергоносители становятся никому не нужными / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

От российских энергоресурсов постепенно отказываются во всем мире. Пока одни страны в спешке ищут источники снабжения, другие задумываются над увеличением объемов собственной добычи.

Как сообщает издание Yeni Şafak, одним из источников поставок в страны ЕС станет Израиль.

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"Пока напряженность между Россией и Украиной продолжается, в Европе продолжаются поиски нового альтернативного газа", – отмечают журналисты.

Голубое топливо планируют поставлять через Турцию и Восточное Средиземье, продолжаются переговоры.

По информации Reuters, Израиль также наращивает добычу природного газа и намерен заключить договоры на поставку в Европу. За следующие несколько лет страна хочет увеличить объемы добычи с 20 млрд до 40 млрд кубометров газа.

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До конца 2022 года Израиль планирует ввести в эксплуатацию новое месторождение Кариш. Его владельцем является лондонская компания Energean, планирующая наращивать объемы.

По словам министра энергетики Израиля Лиора Шилата, рабочий процесс должны быстрыми темпами наладить уже сейчас и в течение лета 2022 достичь рамочного соглашения. Однако, по прогнозам, Европе эти договоры помогут не раньше 2024 года.

Собственная добыча

В Турции также понимают важность энергонезависимости и планируют добывать ресурсы в Средиземном море. Более двух месяцев продолжались поисковые и сканирующие работы.

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Для исследований страна включила в свой флот четвертое буровое судно 7-го поколения. Вернуться из морских вод Туниса в Турцию корабль должен 19 мая.

Предполагается, что первая миссия на востоке Средиземного моря стартует в июле после двух месяцев подготовительных работ. Корабль будет помогать с глубоководными исследованиями и работами на дне, ведь способен бурить в глубину на 12,2 км.

Новый газопровод

Как писало издание Daily Sabah, еще в конце марта Израиль и Турция начали переговоры по строительству газопровода в израильскому месторождению "Левиафан". Он должен стать очередной альтернативой российскому газу, поставляемому в Европу.

Идея на самом деле не нова. Много лет назад планировали построить подводный трубопровод к крупнейшему морскому месторождению газа, принадлежащему Израилю. Ресурс будет поступать в Турцию и страны Южной Европы.

Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину идею вернули в повестку дня. Страны ищут конкретные решения по предложенному маршруту, который должен достигать 500 км в длину. Стоимость проекта предварительно оценили в 1,5 млрд долларов.

Месторождение "Левиафан" обеспечивает газом не только Израиль, но и Иорданию, и Египет. Ежегодно там добывают 12 млрд кубометров голубого топлива, которыми владеют компании Chevron, NewMed Energy и Ratio Oil.

Схема в ЕС

В то же время Европейский Союз хочет перестраховаться на случай, если Россия все же решится ограничить или перекрыть поставки газа. Чтобы избежать больших потерь, страны блока разработали проект решения по предельным ценам на газ.

В Европе предлагают ввести максимальную регулируемую цену для чрезвычайной ситуации, а рыночная цена должна использоваться как можно дольше. Страны сообщества предупреждены, что они должны согласовать общие принципы подготовки к масштабным сбоям в случае форс-мажора.

Если меры по ценам на газ будут введены, они станут краткосрочным решением, которое будет действовать до лета 2023 года.

Ранее "Сегодня" писали, что сейчас происходит с ценами на нефть в мире. Узнайте также, какого важного союзника и покупателя черного золота теряет РФ.

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