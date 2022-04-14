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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Австралия ввела очередные санкции против РФ: в списке оказался крупный игрок

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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14 апреля, 12:28
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Скоро российским компаниям некому будет продавать нефть
Скоро российским компаниям некому будет продавать нефть / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

13 апреля в Австралии обновили список подсанкционных лиц. Ограничения наложили на большие нефтегазовые компании России.

Как пишет издание The Guardian, в перечне оказался "Газпром", поставляющий голубое топливо в Европу.

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Санкциями обложили и оператора магистральных нефтепроводов России "Транснефть", а также крупнейшего в РФ производителя электроэнергии "РусГидро".

Кроме того, в список включили:

  • судоходные компании и порты;
  • крупнейшую российскую телекоммуникационную компанию "Ростелеком";
  • одного из крупнейших мировых производителей алмазов – компанию "Алроса".

Ожидается, что санкции не сильно повлияют на торговлю между Австралией и Россией, поскольку даже до начала российско-украинской войны страны не слишком много товаров продавали друг другу. Общая стоимость экспорта и импорта составляет до 1 млрд долларов в год для обеих сторон.

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Санкции против РФ

В мире все больше стран и компаний отказываются от сотрудничества с Россией из-за войны в Украине. Недавно мировой трейдер Vitol Group заявил о том, что не будет заключать новые контракты и больше не будет покупать российскую нефть и нефтепродукты. Полностью отказаться от энергоресурсов из РФ компания планирует до конца 2022 года.

Ранее о планах по прекращению сотрудничества с Россией объявили нефтяные компании BP, Shell и Exxon Mobil. От торговли энергоносителями агрессора отказались США и Великобритания, однако ряд стран ЕС все еще не решились на этот шаг.

Несмотря на то, что Индия активно торгует с агрессором из-за больших скидок на энергоносители, самая большая индийская нефтяная корпорация отказалась от сотрудничества с РФ. Indian Oil уже сообщила участникам рынка, что нефть сортов Das, Eugene Island, Thunder Horse и Urals исключена из торгов.

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Кроме этого, в Греции уже нашли способ отказаться от российского голубого топлива. Хотя сделать это сложно, власти и частные компании сотрудничают, чтобы реализовать план как можно быстрее.

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