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Бензиновый кризис в Украине: как в страну везут горючее из Европы

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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17 мая, 15:00
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Рассказываем, кто помогает Украине решать вопрос с доставкой топлива
Европа помогает Украине с бензином
Европа помогает Украине с бензином / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Нападение России на Украину разрушило всю довоенную инфраструктуру поставки топлива, поэтому Украина начался дефицит горючего. Сейчас наша страна совместно с Европейским Союзом налаживает новые пути поставку топлива.

Подробности сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе онлайн-встреча с представителями топливного бизнеса.

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По его словам, для Украины Европейским Союзом были разработаны так называемые "коридоры солидарности": похожая схема работала для разных стран, которые нуждались в поставках вакцин и медикаментов в разгар пандемии коронавируса.

"На пунктах пропуска для автомобильного и железнодорожного транспорта с горючим предоставляется абсолютный приоритет. Мы также ведем переговоры относительно других путей поставки, чтобы расширить наши логистические возможности", – сказал Шмыгаль.

Когда в Украине исчезнет дефицит топлива

Эксперт рынка горючего, директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн ранее рассказывал "Сегодня", что не нужно ждать быстрого развития событий, ведь для европейцев кризис горючего – это даже больший шок, чем для украинцев.

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Он отмечает, что проблем с горючим сейчас достаточно, однако основная – найти способ привезти его в страну.

"Надеюсь, что до конца мая можно ожидать, что дефицит немного погаснет. Он не исчезнет, но хотя бы в основных сетях появится горючее, и лимиты будут не 5-10 литров, а 20-30 литров", – спрогнозировал Куюн.

Ранее мы рассказывали, что в Украину уже везут топливо из США, и писали, что будет с мировым рынком топлива из-за кризиса в Украине.

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