Бизнес не должен финансировать РФ: Кулеба поддержал акцию Stop Bloody Energy в Давосе

Иностранные компании, продолжающие работать с РФ, напрямую поддерживают ее вооруженную агрессию против Украины

Министр иностранных дел Кулеба уверен, что потеряв международные инвестиции, РФ быстро откажется от войны в Украине / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

В среду в Давосе прошла акция Stop Bloody Energy, в рамках которой активисты призвали зарубежные энергетические компании остановить сотрудничество с Россией. В ходе этой акции министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал иностранный бизнес уйти из РФ, чтобы остановить войну.

Об этом сообщает компания ДТЭК Рината Ахметова.

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"Мы убеждены, что единственный способ остановить войну и остановить российскую агрессию – это лишить Кремль источников финансирования, которые ему так необходимы, чтобы продолжать убивать украинцев. Бизнес должен покинуть россию сейчас, начиная с энергетического сектора", – сказал Кулеба.

Он добавил, что у России нет технических возможностей для добычи и транспортировки нефти, газа и уголь, и для этого ему необходимо сотрудничество с мировым энергетическим сектором.

"Отказ от сотрудничества одновременно покажет России, что она одинока, и лишит ее средств, которые ей так нужны" , – подчеркнул министр.

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Напомним, что в марте группа ДТЭК, НАК "Нафтогаз Украины" и НЭК "Укрэнерго" запустили проект Stop Bloody Energy , в рамках которого они призывают западные компании прекратить сотрудничество с Россией в топливно-энергетической сфере.

Также мы рассказывали, какие компании вошли в список тех, кто поддерживает Россию в войне против Украины.