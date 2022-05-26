Industry
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
❗ Угроза котла на Донбассе 🎬 Канны 2022 🔥 Герои Сегодня ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Бизнес не должен финансировать РФ: Кулеба поддержал акцию Stop Bloody Energy в Давосе

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
26 мая, 17:15
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Иностранные компании, продолжающие работать с РФ, напрямую поддерживают ее вооруженную агрессию против Украины
Министр иностранных дел Кулеба уверен, что потеряв международные инвестиции, РФ быстро откажется от войны в Украине
Министр иностранных дел Кулеба уверен, что потеряв международные инвестиции, РФ быстро откажется от войны в Украине / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

В среду в Давосе прошла акция Stop Bloody Energy, в рамках которой активисты призвали зарубежные энергетические компании остановить сотрудничество с Россией. В ходе этой акции министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал иностранный бизнес уйти из РФ, чтобы остановить войну.

Об этом сообщает компания ДТЭК Рината Ахметова.

Реклама

"Мы убеждены, что единственный способ остановить войну и остановить российскую агрессию – это лишить Кремль источников финансирования, которые ему так необходимы, чтобы продолжать убивать украинцев. Бизнес должен покинуть россию сейчас, начиная с энергетического сектора", – сказал Кулеба.

Он добавил, что у России нет технических возможностей для добычи и транспортировки нефти, газа и уголь, и для этого ему необходимо сотрудничество с мировым энергетическим сектором.

"Отказ от сотрудничества одновременно покажет России, что она одинока, и лишит ее средств, которые ей так нужны" , – подчеркнул министр.

Реклама

Напомним, что в марте группа ДТЭК, НАК "Нафтогаз Украины" и НЭК "Укрэнерго" запустили проект Stop Bloody Energy , в рамках которого они призывают западные компании прекратить сотрудничество с Россией в топливно-энергетической сфере.

Также мы рассказывали, какие компании вошли в список тех, кто поддерживает Россию в войне против Украины.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтевой рынок
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Фьючерсы
Сколько стоит нефть
Green energy
2022 год станет рекордным
Грядущая продовольственная катастрофа
Новая обложка The Economist
Рейтинг
Энергетические гиганты
1
CNPC (Китай) CNPC (Китай)
2
Saudi Aramco (Саудовская Аравия) Saudi Aramco (Саудовская Аравия)
3
BP (Великобритания) BP (Великобритания)
4
ExxonMobil (США) ExxonMobil (США)
5
Royal Dutch Shell (Великобритания) Royal Dutch Shell (Великобритания)
Газовый шантаж РФ
Денежный вопрос
Что будет с ценами на бензин
Честный прогноз
Просвещайся
Язык денег
Военные ОВГЗ — это разновидность облигаций. Мало чем отличаются от обычных ценных бумаг. Приобретая их, вы поддерживаете ВСУ и нашу экономику в военное время, а приятным бонусом получаете до 11,5% годовых.
Анализ
Материальные потери экономики
1
Недвижимость Недвижимость
$32,6 млн
2
Инфраструктура Инфраструктура
$31,6 млн
3
Объекты добычи и переработки Объекты добычи и переработки
$11,9 млн
4
Социальные объекты Социальные объекты
$8,5 млн
5
Объекты энергетики Объекты энергетики
$3,7 млн
6
Ценное движимое имущество Ценное движимое имущество
$2,77 млн
7
С/х объекты и лесное хозяйство С/х объекты и лесное хозяйство
$1 млн
Кто заплатит украинцам?
Энергетическое топливо
Мировая добыча угля (тонн в 2021 г.):
1
Китай Китай
3,92 млрд
2
Индия Индия
793 млн
3
Индонезия Индонезия
576 млн
4
США США
528 млн
5
Россия Россия
470 млн
6
Австралия Австралия
429 млн
7
ЕС ЕС
329 млн
Будущее рынка угля
Пособники агрессора
Кто помогает РФ продавать нефть?
Читать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
38,97
52,00
51,00
57,00
39,99
-
50,00
55,00
39,93
-
48,90
56,00
34,00
-
-
54,99
41,36
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
39,97
-
50,99
56,99
40,88
-
50,00
55,00
39,95

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять