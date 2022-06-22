Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Украина в ЕС 🚢 Что происходит на Змеином 🚨 Под обстрелами Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Благодаря ВСУ: энергетики вернули свет на Донбассе

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
22 июня, 12:59
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
7 тысяч семей в 20 населенных пунктах Донецкой области теперь снова со светом
Энергетики ДТЭК интенсивно работают над восстановлением света весь период войны
Энергетики ДТЭК интенсивно работают над восстановлением света весь период войны / Фото: Getty Images, ДТЭК, Коллаж: Сегодня

За сутки 21 июня украинские энергетики вернули свет для 7 тысяч семей в 20 населенных пунктах Донецкой области, пострадавших от боевых действий.

Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

Реклама

Так, свет вернули:

  • для 7133 семей в 20 населенных пунктах Краматорского, Бахмутского и Покровского районов (на Авдиевском и Бахмутском направлениях, где враг сосредоточил наступательные действия);
  • для 927 семей Криворожского района Днепропетровской области. В частности, в один из населенных пунктов Зеленодольской общины, страдающий постоянными обстрелами.

"Вчера электроснабжение там полностью восстановлено, но ночью враг снова обстрелял деревню и оставил без электричества 386 домов. Возобновить работу линий специалисты ДТЭК Днепровские электросети планируют до конца дня, как только получат разрешение от военных" , – сообщают в компании.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

Реклама

ДТЭК передал защитникам топливо

Группа ДТЭК передала еще 39 тыс. литров газового конденсата на нужды Вооруженных сил Украины и территориальной обороны в Полтавской области.

"Полтавщина стала надежным тылом и большим гуманитарным хабом. Вся область, все наши люди сплотились ради победы: военные, тероборона, медики, спасатели, волонтеры, власть и бизнес. Вместе победим", – сказал глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

В общей сложности ВСУ и тероборона Полтавщины уже получили от ДТЭК более 60 тыс. л горючего конденсата, а также 8 единиц транспорта.

Реклама

Раньше мы писали, почему Украина столь важна для Европы, а также рассказывали, кто такие "Герои энергетического фронта".

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтевой рынок
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Анализ
Материальные потери экономики (млн $)
1
Жилые дома Жилые дома
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активы предприятий Активы предприятий
11 499
4
Гражданские аэропорты Гражданские аэропорты
6 817
5
Ж/д инфраструктура Ж/д инфраструктура
2 672
6
Мосты Мосты
1 692
7
Учебные заведения Учебные заведения
1 621
8
Медучреждения Медучреждения
1 147
9
Земельный фонд Земельный фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все об убытках
Просвещайся
Язык денег
SWIFT – международная система платежей. К ней подключены практически все банки и финансовые компании мира. По SWIFT-реквизитам можно пополнить карту из любой страны.
Торговля
Крупнейшие партнеры США (млрд)
1
Канада Канада
$664,8
2
Мексика Мексика
$661,2
3
Китай Китай
$657,5
4
Япония Япония
$210,1
5
Германия Германия
$200,4
6
Южная Корея Южная Корея
$160,8
7
Британия Британия
$117,9
8
Тайвань Тайвань
$114
9
Индия Индия
$113,4
10
Вьетнам Вьетнам
$112,8
Больше
Green energy 🍀
В Китае испытали уникальную технологию
Читать
Энергорынок
Как ЕС разрывает связи с РФ👇
Читать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,86 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Американские горки
Доллар на черном рынке
Выбор украинцев
Какие авто привозят из-за границы
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Больше о б/у авто
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,90
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
42,63
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,97
-
50,99
57,99
43,04
-
50,00
55,00
41,95

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять