Благодаря ВСУ: энергетики вернули свет на Донбассе

7 тысяч семей в 20 населенных пунктах Донецкой области теперь снова со светом

Энергетики ДТЭК интенсивно работают над восстановлением света весь период войны / Фото: Getty Images, ДТЭК, Коллаж: Сегодня

За сутки 21 июня украинские энергетики вернули свет для 7 тысяч семей в 20 населенных пунктах Донецкой области, пострадавших от боевых действий.

Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

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Так, свет вернули:

для 7133 семей в 20 населенных пунктах Краматорского, Бахмутского и Покровского районов (на Авдиевском и Бахмутском направлениях, где враг сосредоточил наступательные действия);

(на Авдиевском и Бахмутском направлениях, где враг сосредоточил наступательные действия); для 927 семей Криворожского района Днепропетровской области. В частности, в один из населенных пунктов Зеленодольской общины, страдающий постоянными обстрелами.

"Вчера электроснабжение там полностью восстановлено, но ночью враг снова обстрелял деревню и оставил без электричества 386 домов. Возобновить работу линий специалисты ДТЭК Днепровские электросети планируют до конца дня, как только получат разрешение от военных" , – сообщают в компании.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

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ДТЭК передал защитникам топливо

Группа ДТЭК передала еще 39 тыс. литров газового конденсата на нужды Вооруженных сил Украины и территориальной обороны в Полтавской области.

"Полтавщина стала надежным тылом и большим гуманитарным хабом. Вся область, все наши люди сплотились ради победы: военные, тероборона, медики, спасатели, волонтеры, власть и бизнес. Вместе победим", – сказал глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

В общей сложности ВСУ и тероборона Полтавщины уже получили от ДТЭК более 60 тыс. л горючего конденсата, а также 8 единиц транспорта.

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Раньше мы писали, почему Украина столь важна для Европы, а также рассказывали, кто такие "Герои энергетического фронта".