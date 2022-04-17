Больше Китаю, меньше Европе: РФ резко сократила экспорт газа в ЕС

Поставки компании по газотранспортной системе снизились

Газпром сократил экспорт газа в Европу

Российский "Газпром" резко объемы экспорта газа в страны дальнего зарубежья. Так, с 1 января по 15 апреля 2022 экспорт составил 44,6 миллиарда кубических метров – это на 26,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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При этом добыча газа "Газпромом", по предварительным данным, составила 155,9 млрд куб. м газа. Это на 1,3% (на 2,1 млрд. куб. м) меньше, чем в 2021 году.

Поставки компании по газотранспортной системе на внутренний рынок снизились на 3,6% (на 3,9 млрд. куб. м). Но вырос экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири".

Транзит газа через Украину

"Газпром" резко снизил объемы транзита через территорию Украины после того, как европейские потребители уменьшили свои заявки на поставку российского газа.

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Интересно, что с первых дней войны "Газпром" прокачивал через украинскую ГТС максимально предусмотренные контрактом объемы голубого топлива.

"Сегодня" уже писали, что Евросоюз готовится ввести запрет на торговлю российскою нефтью, и рассказывали, как в Украине изменилась средняя цена на газ.