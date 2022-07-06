Brent и WTI пошли в крутое пике: цены на нефть упали до апрельских показателей

Рассказываем, что происходит с мировыми фьючерсами на нефть эталонных марок

Мировая нефть резко подешевела / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

По состоянию на вечер 6 июля стоимость нефтяных фьючерсных контрактов на мировых биржах совершила резкий скачок вниз.

Об этом свидетельствуют данные с сайта европейской биржи ICE Futures.

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Баррель нефти Brent ранее стоил 105 долларов, а сейчас цена опустилась до 99,81 доллара. Самый низкий показатель за сутки составил 98,63 долл./барр.

Стоимость фьючерсов нефти Brent 6 июля, ICE

Американская WTI поддержала эстафету – стоимость барреля внезапно скатилась до 95,43 доллара и продолжает пике. Пиковая суточная цена на фьючерсы составила 102,09 долл./барр.

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Цены на нефтяные фьючерсы WTI 6 июля, ICE

Страх рецессии

Последний раз такие цены на эталонные марки черного золота фиксировали в апреле. Как сообщает Reuters, эксперты по Goldman Sachs предполагают, что такая динамика связана с опасениями рецессии. Трейдеры ожидают снижения спроса на нефть, поэтому стоимость баррелей снижается.

Не последнюю роль в формировании цены на нефть сыграло укрепление доллара. Американская валюта удержала 20-летний максимум по отношению к евро и месячные максимумы по отношению к другим основным валютам.

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Такая динамика будет сохраняться на мировом рынке недолго, уверен аналитик UBS Group Уэйн Гордон. В комментарии Bloomberg он пояснил, что укрепление доллара делает нефть более дорогим активом для держателей других валют, но цены пойдут вверх, как только кризисный период и связанные с ним риски будут преодолены.

Эксперт добавил, что на самом деле спрос на черное золото остается достаточно устойчивым, несмотря на все опасения игроков рынка, а иногда даже растет.

Удар в спину Казахстана

Российский морской терминал "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК), через который поставляли большинство (80%) нефти из Казахстана, не будет работать по меньшей мере 30 суток. Такое решение принял Приморский суд Новороссийска из-за нарушений в сфере транспортировки, якобы обнаруженных "Ространснадзором".

Нефтяной терминал расположен в Черном море и обеспечивает абсолютное большинство экспорта Казахстана на мировые рынки, поскольку сама страна имеет выход только к Каспийскому морю. Можно сказать, что основными собственниками являются правительства РФ (на 31%) и Казахстана (на 21%), которым принадлежит столько акций в КТК.

Эксперты убеждены, что, несмотря на все официальные заявления, приостановка работы терминала является ничем иным как местью России Казахстану, ведь после наложения санкций Запада казахи попытались заменить российскую продукцию своей на рынке Европейского Союза.

В результате приостановки работы терминала, европейский рынок за месяц потеряет до 8 млн тонн нефти. Таким образом, Россия вновь искусственно усиливает энергетический кризис в Европе.

"Сегодня" ранее писали, что мировые цены на нефть могут возрасти до высоких показателей в размере 380 долл. за баррель, а также рассказывали, когда заморожены активы России передадут Украине.