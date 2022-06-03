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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Brent и WTI теряют позиции: что происходит с ценами на нефть

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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3 июня, 11:06
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Рассказываем, что происходит с мировыми ценами на нефть на фони снижения добычи черного золота в России
Цены на нефть снова меняют курс
Цены на нефть снова меняют курс / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Мировые цены на эталонные марки нефти начали снижатся после решения организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) увеличить добычу черного золота.

Об этом сообщает Reuters.

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Так, фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,31 долл. — до 117,25 долларов за баррель, а фьючерсы на американскую нефть WTI стали дешевле на 0,47долл. — 116,32 долларов.

По состоянию на 3 июня 10:00 по киевскому времени цена на Brent составляет 116,67 долларов, а WTI — 111,26 долл.

О чем договорились страны ОПЕК

Страны-экспортеры нефти и союзники договорились увеличить добычу нефти, чтобы компенсировать падение добычи в РФ: до 648 тыс баррелей в сутки в июле и августе. Отмечается, что в России добыча упала примерно на 1 миллион баррелей в сутки из-за санкций.

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При этом аналитики считают, что добыча нефти в РФ будет снижаться и дальше на фоне войны в Украине и запрета ЕС на российскую нефть.

Россия снова шантажирует газом

Кремлевский газовый монополист продолжает шантажировать страны Европы. Недавно "Газпром" перекрыл поставка ресурса в еще две страны.

С 1 июня без голубого топлива газа остались фирма из Дании Orsted Salg&Service и немецкая Shell Energy Europe Limited. Компании отказались оплачивать газ в рублях.

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31 мая в Газпромбанк не были переведены платежи за апрель по новой схеме Москвы, и Газпром выписал предупреждение о прекращении поставок газа с 1 июня.

Ограничения будут действовать до осуществления выплат по "установленному порядку".

Ранее мы рассказывали, что в Украине были арестованы активы российской нефтяной компании "Роснефть". Также мы писали, какая страна согласилась закупать российский газ и уже планирует подписать трехлетний контракт. писали,

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