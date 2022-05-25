Brent и WTI укрепляют позиции: что происходит с ценами на нефть

Рассказываем о ценах на нефтяные фьючерсные контракты на европейской бирже

Кратко о ценах на нефть / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

По состоянию на 25 мая цены на эталонные марки нефти в мире продолжают расти.

Редакция "Сегодня" промониторила данные европейской биржи ICE и предлагает узнать, на сколько поднялась стоимость баррелей Brent и WTI.

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Июльские фьючерсы на нефть Brent выросли на 1,07% и составляют 114,78 доллара за баррель. Самая низкая стоимость была установлена утром – 113,91 долл./баррель и с тех пор она только растет.

Цены на нефть Brent, ICE

Фьючерсные контракты на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) также поднялись на 1,12% – до 111 долл./баррель. Утром самая низкая стоимость была на уровне 110,34 долл./баррель, но через несколько часов поднялась и удерживает позиции.

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Цены на нефть WTI, ICE

Что влияет на цены?

Как пишет Reuters, на мировом рынке нефть продолжает дорожать, учитывая ограниченные поставки. Трейдеры также ожидают роста спроса на сырье с началом летнего сезона для водителей в США, являющихся одним из крупнейших потребителей черного золота.

Глобальные поставки нефти уменьшаются из-за санкций Запада против России. Те страны, где еще не ввели эмбарго, избегают российских энергоносителей. В то же время, в ЕС все-таки готовятся официально ввести новый пакет санкций с запретом импорта российской нефти.

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По словам представителя SPI Asset Management Стивена Иннеса, существует явный запрет на импорт нефти из РФ в США и Великобританию. Но, нефтяные компании, не имеющие формальных ограничений, не хотят покупать сырье, чтобы не попасть под санкции. В то же время в администрации Байдена ведут переговоры с Индией по сокращению закупок из России.

Ситуация в США и Китае

30 мая в Соединенных Штатах отмечают День памяти и чествуют павших американских военнослужащих. Вскоре также начнется летний сезон для водителей, поэтому нефтяные компании ожидают рост спроса на топливо.

А вот бензиновые запасы США сокращаются. Только на выходных 21-22 мая Американский институт нефти отчитался о том, что в стране стало на 4,2 млн баррелей меньше. Запасы дистиллятов также снижаются.

Кроме того, крупнейший в мире импортер нефти – Китай снова возобновляет свою промышленную деятельность после карантина из-за COVID-19. С 1 июня в Шанхае намерены отменить все ограничения, так что в первый месяц лета, ожидаемо, мировые закупки ресурса возрастут.

Стабильный покупатель для РФ

Пока американцы ведут переговоры с Индией по сокращению закупок российской нефти, Китай активно наращивает импорт на Дальнем Востоке. По подсчетам экспертов, майские потоки будут на 20% выше нормы.

Большим спросом пользуется нефть марки ESPO из России. Все из-за того, что ее относительно недалеко доставлять, а также из-за безумных скидок, учитывая, что большинство покупателей отказалось от российских энергоносителей.

Китайцы активно покупают нефть не только для промышленных нужд, но и для заполнения хранилищ. Предусмотрительности их научила пандемия коронавируса. В ближайшее время из российского порта "Козьмино" в Китай должны прибыть 33 груза ESPO, что является наибольшим поступлением с 2016 года.

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