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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Brent и WTI укрепляют позиции: что происходит с ценами на нефть

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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25 мая, 13:08
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Рассказываем о ценах на нефтяные фьючерсные контракты на европейской бирже
Кратко о ценах на нефть
Кратко о ценах на нефть / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

По состоянию на 25 мая цены на эталонные марки нефти в мире продолжают расти.

Редакция "Сегодня" промониторила данные европейской биржи ICE и предлагает узнать, на сколько поднялась стоимость баррелей Brent и WTI.

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Июльские фьючерсы на нефть Brent выросли на 1,07% и составляют 114,78 доллара за баррель. Самая низкая стоимость была установлена утром – 113,91 долл./баррель и с тех пор она только растет.

Цены на нефть Brent, ICE
Цены на нефть Brent, ICE

Фьючерсные контракты на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) также поднялись на 1,12% – до 111 долл./баррель. Утром самая низкая стоимость была на уровне 110,34 долл./баррель, но через несколько часов поднялась и удерживает позиции.

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Цены на нефть WTI, ICE
Цены на нефть WTI, ICE

Что влияет на цены?

Как пишет Reuters, на мировом рынке нефть продолжает дорожать, учитывая ограниченные поставки. Трейдеры также ожидают роста спроса на сырье с началом летнего сезона для водителей в США, являющихся одним из крупнейших потребителей черного золота.

Глобальные поставки нефти уменьшаются из-за санкций Запада против России. Те страны, где еще не ввели эмбарго, избегают российских энергоносителей. В то же время, в ЕС все-таки готовятся официально ввести новый пакет санкций с запретом импорта российской нефти.

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По словам представителя SPI Asset Management Стивена Иннеса, существует явный запрет на импорт нефти из РФ в США и Великобританию. Но, нефтяные компании, не имеющие формальных ограничений, не хотят покупать сырье, чтобы не попасть под санкции. В то же время в администрации Байдена ведут переговоры с Индией по сокращению закупок из России.

Ситуация в США и Китае

30 мая в Соединенных Штатах отмечают День памяти и чествуют павших американских военнослужащих. Вскоре также начнется летний сезон для водителей, поэтому нефтяные компании ожидают рост спроса на топливо.

А вот бензиновые запасы США сокращаются. Только на выходных 21-22 мая Американский институт нефти отчитался о том, что в стране стало на 4,2 млн баррелей меньше. Запасы дистиллятов также снижаются.

Кроме того, крупнейший в мире импортер нефти – Китай снова возобновляет свою промышленную деятельность после карантина из-за COVID-19. С 1 июня в Шанхае намерены отменить все ограничения, так что в первый месяц лета, ожидаемо, мировые закупки ресурса возрастут.

Стабильный покупатель для РФ

Пока американцы ведут переговоры с Индией по сокращению закупок российской нефти, Китай активно наращивает импорт на Дальнем Востоке. По подсчетам экспертов, майские потоки будут на 20% выше нормы.

Большим спросом пользуется нефть марки ESPO из России. Все из-за того, что ее относительно недалеко доставлять, а также из-за безумных скидок, учитывая, что большинство покупателей отказалось от российских энергоносителей.

Китайцы активно покупают нефть не только для промышленных нужд, но и для заполнения хранилищ. Предусмотрительности их научила пандемия коронавируса. В ближайшее время из российского порта "Козьмино" в Китай должны прибыть 33 груза ESPO, что является наибольшим поступлением с 2016 года.

Ранее "Сегодня" писали, что после вооруженного конфликта с Украиной Россия может оказаться под влиянием Китая. Узнайте также, кто помогает России продавать нефть во всем мире.

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