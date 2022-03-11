Бригады ДТЭК восстановили свет 10 тысячам семей в Киевской и Донецкой областях

Жилье более 10 тысяч семей в Киевской и Донецкой областях снова обеспечено светом благодаря бригадам ДТЭК

Бригады ДТЭК восстановили свет 10 тысячам семей / Фото: Коллаж: Сегодня, ДТЕК

Аварийные бригады ДТЭК обеспечили светом 10,3 тысячи семей в 24 населенных пунктах Донецкой и Киевской областей.

Об этом сообщили на станице компании ДТЭК в Facebook.

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Энергетикам удалось восстановить электроснабжение в дома 4,9 тысячи семей в 5 районах Донецкой области. В частности, в таких селах:

Сладкое;

Степное;

Славное;

Успеновка;

Анновка;

Богоявления;

Островское;

Катериновка;

Константиновка;

Ильинка;

Антоновка;

Елизаветовка;

Яковлевка;

Михайловка;

Львовка;

Новомосковск.

Кроме этого, светом снова обеспечены еще 5,4 тысячи семей из Киевской области. Речь идет о населенных пунктах Макаровского района:

Мостище;

Осиновое;

Лишняя;

Яблоневка;

Леоновка;

Большой Карашин;

Новоселки;

Черногородка;

Ясногородка.

Аварийные бригады смогли частично восстановить электроснабжение в Большой Дымерке Броварского района и Вишневом Киево-Святошинского района. Специалисты работают над тем, чтобы обеспечить светом еще 240 тысяч семей в Донецкой области и 195 тысяч – в Киевской области.

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Самая сложная ситуация с электроэнергией в Мариуполе, который постоянно обстреливают российские войска. В связи с этим энергетики более 7 дней не могут осуществить ремонт электросетей. Остались повреждения сетей и в Макаровском, Ирпенском, Вышгородском, Бородянском, Иванковском, Чернобыльском, Барышевском, Бучанском, Киево-Святошинском районах Киевской области.

Чтобы оперативно и непрерывно производить ремонты, работники ДТЭК наладили сотрудничество с Вооруженными силами Украины и Территориальной обороной. При поддержке защитников аварийные бригады могут добраться до объектов в зоне боевых действий и восстановить подачу света пользователям.

Работа в условиях войны

Энергетики ДТЭК ежедневно возвращают свет в дома украинцев. В среднем это несколько десятков тысяч семей в селах и городках из областей, по которым прицельно работают оккупанты. Недавно электроснабжение восстановили к 5 тысячам домов в Киевской области.

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В то же время, российские войска все время пытаются захватить объекты критической инфраструктуры в Украине. Оккупанты попытались прорваться на компрессорных станциях Оператора ГТС в Луганской и Харьковской областях и вмешаться в их работу. Такие действия армии страны-агрессора чреваты техногенной катастрофой.

Ранее мы рассказывали, что "Нафтогаз" и ДТЭК обратились в международные энергетические ассоциации с просьбой об остановке сотрудничества с Россией.