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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Будет поставлять чистую энергию: как Украина может стать крупнейшим экспортером в ЕС

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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30 мая, 15:36
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Европейские партнеры могут извлечь существенную выгоду, если инвестируют в украинские проекты
Украина является перспективной площадкой для развития "зеленой" энергетики
Украина является перспективной площадкой для развития "зеленой" энергетики / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украина может стать крупнейшим поставщиком "зеленой" электроэнергии для своих европейских партнеров.

Как пояснил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в эфире телеканала BBC, этого можно добиться благодаря увеличению мощностей возобновляемой энергетики в Украине до 30 ГВт к 2030 году.

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По словам Тимченко, компания представила инициативу "30 до 2030". Она предполагает, что за восемь лет в Украине "зеленая" энергетика выйдет на высокий уровень.

"Это сделает нас одним из крупнейших поставщиков "зеленой" электроэнергии нашим европейским партнерам", – заметил он.

"Чистый" водород

Гендиректор ДТЭК подчеркнул, что Украина в перспективе может стать одним из крупнейших производителей "зеленого" водорода. На Всемирном экономическом форуме в Давосе руководители крупнейших энергетических компаний мира заявили о готовности поучаствовать в этом проекте и помочь в строительстве новой экономики Украины.

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Для увеличения мощностей чистой энергетики до 30 ГВт к 2030 году необходимо ориентировочно 35-38 млрд евро инвестиций.

"Мы поможем Европе исправить ее большую ошибку, когда она очень сильно полагалась на российскую энергетику", – отметил Тимченко.

Конечно, для масштабного строительства следует дождаться победы Украины в войне с РФ. Однако подготовку к реализации проектов следует проводить уже сегодня.

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Инициатива ДТЭК в Давосе

Недавно в Швейцарии прошел Всемирный экономический форум, где побывали представители компании ДТЭК Рината Ахметова. Украинские энергетики показали международным инвесторам проект по развитию возобновляемых источников энергии.

В 2022 году мощности "зеленой" энергетики в Украине насчитывают 9 ГВт. Проект "30 к 2030" предполагает рост до 30 ГВт. Увеличение украинских мощностей может помочь Европе стать энергонезависимым от российских ресурсов.

"Мы верим, что Украина может стать эталоном для возобновляемых технологий, внедряя новые технологии и бизнес-модели", – отметили в ДТЭК.

Конечно, для успешного осуществления задуманного нужны миллиардные инвестиции. Однако в будущем эти деньги полностью окупятся европейским компаниям.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как проект Stop Bloody Energy разрушает экономику РФ и какой крупный концерн решил выйти из РФ после попадания в черный список.

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