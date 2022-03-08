Будущее наступило: Япония запускает новый водородный поезд

Рассказываем, на какой скорости может двигаться это чудо техники и сколько стоит одна единица

Как будет работать новый поезд / Фото: Коллаж: Сегодня

Японцы создали инновационный электропоезд, работающий на водородных топливных элементах.

Об этом сообщает издание "H2 View".

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Представила этот новый поезд Восточно-японская железная дорога. Отмечается, что поезд оснащен системой топливных элементов и аккумуляторов и его испытания начнутся в марте.

Водород-поезд называется Hybari, это аббревиатура от Hydrogen-Hybrid Advanced Rail Vehicle for Innovation и переводится так – Водно-гибридный усовершенствованный рельсовый транспорт для инноваций.

Двухвагонный Hybari стоит близко 35 млн дол. и может проехать до 140 км с максимальной скоростью 100 км/ч на одной водородной заправке.

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В марте планируется осуществить тестовый запуск водородного поезда на линии Нанбу.

Новая эра воздушного транспорта

Итальянский аэропорт в Венеции хочет использовать водород в различных операциях, в том числе в самой инфраструктуре аэропорта и даже воздушный транспорт.

Внедрением новых технологий будет заниматься управляющая компания Save Group совместно с компаниями Airbus и Snam.

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Планируется, что на водороде будут работать сами самолеты и весь транспорт, обслуживаемый аэропортом.

"Сегодня" также писали, что ЕС строит уникальный "морской" водородный завод и рассказывали, как старые газопроводы помогут перейти на альтернативные источники энергии.