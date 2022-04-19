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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Будут страдать простые россияне. Как эмбарго на нефть изменит их жизни

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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19 апреля, 15:14
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Рассказываем, какую роль играет добыча и экспорт нефти и газа в экономике РФ и жизни каждого гражданина
Эмбарго на энергоносители России – это ответ ЕС за ее зверства в Украине
Эмбарго на энергоносители России – это ответ ЕС за ее зверства в Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Если Запад откажется от российских энергоносителей, то основные потери РФ понесет не от уменьшения поступлений от экспортных пошлин, а именно от необходимости сократить добычу, поскольку в настоящее время она не может полностью перенаправить экспортные потоки в восточном направлении. А это, как известно, приведет к наибольшим потерям налоговых поступлений в бюджет агрессора и, соответственно, падению доходов россиян.

Такую экспертную оценку высказал глава комитета ВР по финансам и налогам Даниил Гетманцев в Telegram.

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Если вопрос с нефтью еще можно решить, то с газом ситуация совсем критическая: до 2025 года Россия не будет иметь надлежащих мощностей для транспортировки его в Китай и другие страны Востока.

Что будет с Россией в апреле?

Гетманцев прогнозирует, что:

  1. На 4-5% упадет добыча нефти в апреле по сравнению с мартом. Это примерно минус 54 млрд российских рублей. Причина – изменение логистики, проблемы со страхованием и фрахтом судов.
  2. В случае сохранения тенденции снижения добычи нефти (в первой половине апреля добыча снизилась до 10,3 млн баррелей) ожидается снижение добычи за апрель более чем на 1 млн б/с;
  3. Средняя цена на нефть марки Urals с середины марта по середину апреля была ниже на 10 долл., чем в предыдущий период.

"В случае продолжения таких трендов и падения реальной стоимости продажи нефти, с учетом дисконтов, до 50-60 долл. и сокращения ее добычи на 3 млн б/с, спад ВВП России составит 12-15%, еще больше станет падение реальных доходов населения", – заметил Гетманцев.

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Как Россия будет обходить санкции?

По словам директора Фонда энергетического развития РФ Сергея Пикина, власти рассматривают возможность и дальше торговать нефтью путем изменения флага танкера.

"На самом деле вопрос изменения маршрутов и направления транспортировки — это прежде всего вопрос флага. У России своих танкеров нет, но как показывает практика, никакие санкции никогда не останавливают собственников морских судов, и они без проблем будут оказывать услуги перевозки российской нефти", – говорит он.

Еще один вариант — разбавлять российскую нефть нефтью других сортов. По такому принципу работает компания Shell: она и дальше покупает сырье из РФ и смешивает с нефтью других сортов, получая пресловутую "латвийскую смесь". Вероятно, один из ключей к решению проблемы — это появление аналогов, например — "турецкой смеси".

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Напомним, что Россия закрыла данные о добыче и экспорте нефти и газа. Объясняется это тем, что такая информация "была использована как дополнительное давление на российский рынок и его участников".

Раньше мы писали, что происходит с экспортом черного золота из РФ.

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Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

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