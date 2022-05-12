Цены на Brent и WTI стремительно летят вниз: кто в этом виноват

Рассказываем, как к удешевлению нефти причастен доллар и почему в этом частично виноват Китай

Стоимость нефти пошла на разворот / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Экономические предостережения и опасения рецессии вынудили стоимость нефти упасть более чем на 1% в четверг, 12 мая. Эти факторы даже перевесили опасения по поводу предложения и геополитической напряженности в Европе.

Об этом сообщает Reuters.

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Так, фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,2%, до 106,26 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 1,2%, до 104,47 долларов за баррель.

По состоянию на 8:38 по киевскому времени 12 мая нефть стоила 106,25 долл. и 104,38 долл. в соответствии.

Динамика цен на нефть в течение 3 месяцев / Фото: Investing.com

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Динамика цен на нефть в течение 3 месяцев / Фото: Investing.com

В чем причина падения?

Причин можно выделить несколько:

беспокойство рынка по поводу повышения процентных ставок, сильнейшего доллара США за последние два десятилетия;

опасений по поводу инфляции и возможной рецессии;

длительные блокировки COVID-19 в крупнейшем в мире импортере сырой нефти — Китае.

Также стоит упомянуть, что общий индекс потребительских цен в США за 12 месяцев до апреля подскочил на 8,3%, подтверждая опасения, что процентные ставки должны будут быстро вырасти, чтобы его приструнить.

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Что поддерживает рынок?

Цены в 2022 году выросли в среднем на 35%. Их поддерживает ожидаемый запрет Европейского Союза на нефть из России, ключевого поставщика нефти и топлива в ЕС, который может еще больше снизить мировые поставки.

Пока это решение откладывают, поскольку голосование за эмбарго на российскую нефть нуждается в единогласной поддержке. Венгрия блокирует этот процесс и убеждает, что на запрет импорта сырья из РФ ей понадобится больше времени, чем это предлагает ЕС.

Европа в свою очередь предложила Венгрии компенсацию за последствия от отказа. Средства для компенсации планируют взять из новой энергетической стратегии Евросоюза под названием REPowerEU (о ней объявят 18 мая).

Впоследствии министр иностранных дел страны Петер Сиярто заявил, что Венгрия ждет предложений от ЕС не только по реконструкции НПЗ на сотни миллионов долларов или по увеличению пропускной способности нефтепровода в Венгрию через Хорватию на сотни миллионов долларов, но и на будущее экономики.

Поэтому можно сказать, что ЕС таким образом подкупил Венгрию, однако согласен ли он будет выполнить ее условия, это уже вопрос времени.

ЕС разрешили России и дальше зарабатывать на нефти

В Европейском Союзе решили не запрещать перевозить российскую нефть морем.

Отмечается, что против такого запрета выступали Греция и Мальта, поскольку на эти страны приходится более половины танкерного флота Евросоюза.

После нескольких консультаций Еврокомиссия согласилась не запрещать перевозку российской нефти морскими путями в третьи страны, хотя ранее ЕС собирался осложнить президенту РФ Владимиру Путину возможности для уменьшения негативных последствий после возможного эмбарго в Европе, запретив транспортировку нефти в другие страны мира.

Еврокомиссия также предлагала запретить европейским компаниям предоставлять услуги, включая страхование, необходимые для транспортировки российской нефти по всему миру. Этот пункт должен сохранится в шестом пакете санкций против России, хотя некоторые страны требуют исключить этот пункт.

Ранее мы рассказывали, что США заподозрили страны ОПЭК в сговоре и спровоцировали подорожание нефти, и писали, какая страна ЕС уже нашла замену российской нефти.