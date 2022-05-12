Industry
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 💪 Ленд-лиз для Украины 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022 ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Цены на газ в Европе "сходят с ума": кто виноват в новом скачке

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
12 мая, 12:05
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, как военные действия привели к резкому изменению цен на голубое топливо в Европе
Цены на газ отреагировали на остановку части транзита
Цены на газ отреагировали на остановку части транзита / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Цены на природный газ в Европе резко выросли в первые же минуты торгов на следующий день после прекращения транзита российского газа по оккупированной территории Украины.

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Реклама

Стоимость майского фьючерса подскочила более чем на 10% и торгуется выше 1100 долларов за тысячу кубометров.

Специализированное издание Financial Time сообщает, что цены растут из-за новой неопределенности в отношении поставок газа из России в Европу.

Реклама

Что произошло с транзитом газа?

11 мая прокачка российского газа через Украину в пункте пропуска "Сохрановка" Луганской области упала до нуля.

Это случилось после того, как "Оператор ГТС Украины" предупредил о прекращении транзита через захваченные российскими войсками станции, поскольку считает это форс-мажорными обстоятельствами.

Через "Сохрановку" проходила целая треть всего транзита газа, который поставляется из России в Европу через украинскую территорию. Биржевые цены на топливо отреагировали сразу и уже в тот же день подскочили на 4%.

Реклама

"Сегодня" ранее рассказывали, за что Витренко пригрозил "Газпрому" новым арбитражем и рассказывали, почему снова заработал почти забытый газопровод "Ямал-Европа".

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтевой рынок
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Фьючерсы
Сколько стоит нефть
Крепость Мариуполя
Все о символе несгибаемости украинцев
Читать
Green energy
Прорыв в зеленой энергетике
Рейтинг
Энергетические гиганты
1
CNPC (Китай) CNPC (Китай)
2
Saudi Aramco (Саудовская Аравия) Saudi Aramco (Саудовская Аравия)
3
BP (Великобритания) BP (Великобритания)
4
ExxonMobil (США) ExxonMobil (США)
5
Royal Dutch Shell (Великобритания) Royal Dutch Shell (Великобритания)
Кто получит выгоду от войны
Денежный вопрос
Что будет с ценами на бензин?
Узнать
Внутри мира Зеленского
Как вам новая обложка Time?
Энергетическое топливо
Мировая добыча угля (тонн в 2021 г.):
1
Китай Китай
3,92 млрд
2
Индия Индия
793 млн
3
Индонезия Индонезия
576 млн
4
США США
528 млн
5
Россия Россия
470 млн
6
Австралия Австралия
429 млн
7
ЕС ЕС
329 млн
Будущее рынка угля
Эмбарго на нефть
В ЕС созрели для изоляции РФ
Читать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
39,56
37,68
42,63
32,99
-
37,74
42,63
32,36
-
37,59
42,59
31,50
-
-
44,74
-
-
37,68
42,63
-
-
37,68
42,63
-
-
37,68
42,63
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять