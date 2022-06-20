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Цены на газ в Европе снова лихорадит: кто накаляет ситуацию

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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20 июня, 18:44
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Рассказываем, что происходит с европейскими ценами на газ
По какой цене продают Европе газ
По какой цене продают Европе газ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Цены на природный газ в Европе ничуть не стабилизировались после после недавнего роста из-за прекращения поставок "Газпромом" голубого топлива через газопровод "Северный поток".

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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Так, июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торговую сессию понедельника на уровне, близком к 1350 долларов, после чего достигли 1378,8 долл. и вновь опустились до значений открытия торгов.

Война "Газпрома" против Европы

Россия грозится оставить Европу без газа после того, как "Газпром" резко сократил подачу голубого топлива через газопровод "Северный поток-1", сославшись на технические проблемы.

Кроме того, "Газпром" не использует забронированные транзитные мощности через украинскую ГТС. Уже оплаченные мощности на точке входа "Суджа" составляют 77,2 млн куб. м газа в сутки, а РФ качает не больше 42 млн. куб. м в сутки.

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Ранее мы рассказывали, почему Германия начала сокращать использование газа в промышленности. Также мы писали, каким образом директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон предлагает стране отказаться от импорта газа.

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