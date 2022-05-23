Цены на нефть набирают обороты: сколько стоит Brent и WTI

Рассказываем, что происходит с ценами на нефть на мировых рынках и что влияет на стоимость черного золота

Цены на нефть 23 мая пошли вверх / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

23 мая июльские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,64% до 113,27 долларов за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть (WTI) выросли на 53 цента, или 0,48%, до 110,76 долларов за баррель.

Об этом сообщает издание Reuters.

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Цены на черное золото меняются из-за спроса на топливо в Соединенных Штатах Америки, ограниченного предложения и ослабленного доллара, а также по причине неспособности Европейского Союза ввести эмбарго на российскую нефть.

При этом отмечается, что рост рынка был ограничен из-за опасений по поводу усилий Китая по подавлению COVID с помощью блокировок, даже несмотря на то, что Шанхай должен открыться 1 июня.

Дешевая нефть для Китая

На фоне отказа западных стран от покупки российской нефти Китай активными темпами наращивает закупки черного золота из РФ.

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По оценкам Vortexa Analytics, китайский морской импорт российской нефти подскочит до почти рекордных 1,1 миллиона баррелей в сутки в мае, по сравнению с 750 000 баррелей в сутки в первом квартале и 800 000 баррелей в сутки в 2021 году.

Ранее мы рассказывали, почему Россия может попасть под влияние Китая после войны в Украине, и писали, что Газпром снова попал в скандал и на кремлевскую компанию подают в суд.