Цены на нефть развернулись: что происходит со стоимостью Brent и WTI

Рассказываем, сколько стоит нефть на рынке и что повлияло на ее удешевление

Фондовые индексы снижаются уже третью неделю подряд / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В первый день июля стоимость нефти снизилась. Основная причина – опасения по поводу рецессии, что в свою очередь приводит к снижению фондовых индексов третью неделю подряд.

Об этом сообщает Reuters.

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Так, фючерсы на нефть марки Brent, данным Investing, по состоянию на 1 июля 8:36 по киевскому времени подешевели на 0,22% — до 108,79 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе подешевели на 0,44% до 105,27 долларов за баррель.

Динамика цен на нефть Brent 1 июля / Фото: Investing.com

Динамика цен на нефть WTI 1 июля / Фото: Investing.com

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Предварительно до встречи ОПЕК и ОПЕК+ стоимость нефти резко подскочила, однако ослабили эти настроения неопределенная политика второй в сентябре и после него, а также опасение, что агрессивно повышение ставок Федеральной резервной системой приведет к рецессии в США и снизит спрос на топливо.

Так, на этой встрече в четверг, 30 июня, ОПЕК+, в состав которой входит и Россия, согласилась придерживаться своей стратегии добычи летом, однако обсуждение политики с сентября клуб избегал. Заметим, что предварительно группа решила увеличить добычу в июле и августе с 432 тыс. баррелей в сутки до 648 тысяч баррелей в сутки.

Президент США Джо Байден во время поездок на Ближний Восток в середине июля будет пытаться уладить эту ситуацию с увеличением добычи, поскольку Соединенные Штаты и другие страны сталкиваются с резким ростом цен на топливо, способствующим росту инфляции.

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Прибыль РФ с нефти растет с каждым днем

Рыночная стоимость флагманской российской нефти марки Urals подорожала за последний месяц на 15 долларов – до 90 долларов. за баррель.

На российскую нефть есть спрос, поскольку черное золото РФ активно покупают страны Азии. К тому же в последние недели появилось много небольших торговых домов, которые хотят вести бизнес с Россией. Это помогает агрессору сохранять потоки нефти в Азиатский регион.

При этом рыночная цена нефти не учитывает дисконты, с которыми сейчас продается Urals. Они достигают до 30% от рыночной цены из-за нежелания многих трейдеров иметь дело с ресурсами из РФ.

Аналитики полагают, что спрос на российскую флагманскую нефть среди стран Азии сохранится даже в случае введения, в качестве санкций, потолка цены на Urals.

Чтобы ударить по экономике агрессора, все большее число стран отказываются покупать энергоносители у РФ. Однако есть и такие страны, которые пренебрегают этим и ведут активную торговлю с преступным режимом Кремля.

Раньше мы рассказывали, что в Турции нашли запасы нефти на 1 млн долл.