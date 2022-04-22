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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Цены на нефть резко упали – сколько сейчас стоит Brent и WTI

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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22 апреля, 16:40
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Рассказываем, сколько стоит Brent и WTI, и какие факторы давят на их цены
Цены на нефть изменили свое направление
Цены на нефть изменили свое направление / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время утренних торгов в пятницу, 22 апреля, нефтяные котировки опустились после недавнего роста. Поэтому они могут завершить эту неделю снижением примерно на 4% из-за опасений замедления роста мировой экономики и спроса на черное золото.

Об этом свидетельствуют данные Investing.

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Так, факторами, негативно влияющими на стоимость нефти, можно назвать:

  • ухудшение Международным валютным фондом прогноза роста мировой экономики в 2022 году до 3,6% по сравнению с январской оценкой в 4,4%;
  • снижение Всемирным банком прогноза роста глобального ВВП в текущем году до 3,2%. В январе он ждал роста мировой экономики на 4,1%;
  • вспышку COVID-19 в Китае, крупнейшем в мире импортере энергоносителей. Распространение вируса и призванные умерить его локдауны замедляют экономический рост и спрос на нефть.

Также рынок оценивает перспективы отказа Европы от российской нефти.

Сколько стоит Brent и WTI

По состоянию на 22 апреля, 13:57 по киевскому времени стоимость нефти эталонной марки Brent составила 106,77 долл. за баррель (предварительное закрытие – 108,33 долл.), WTI – 102,27 долл. (предварительное закрытие 103,79 долл.).

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Динамика цен на нефть
Динамика цен на нефть / Фото: Investing.com

Динамика цен на нефть
Динамика цен на нефть / Фото: Investing.com

Что будет с ценами на нефть в будущем?

Ранее в комментарии "Сегодня" аналитик RoboForex Андрей Гойлов заявил, что цены на черное золото имеют тенденцию к понижению, правда, краткосрочному. По словам эксперта, можно предположить падение нефти марки Brent до 88 долларов за баррель, легкая WTI может подешеветь до 82 долларов за баррель. Обе марки имеют потенциал.

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Гойлов заявил, что рост цен происходил не только из-за геополитической напряженности. Главная причина – в монетарной политике ведущих Центробанков, что привело к росту инфляции в мировом масштабе.

Мы также писали, кто является главными потребителями российской нефти, а также рассказывали, что в России придумали, как обойти нефтяное эмбарго.

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