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Цены на нефть совершили очередной прорыв: что происходит с WTI и Brent

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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1 июня, 12:48
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Рассказываем об актуальной ситуации с мировыми ценами на нефть 1 июня
Кратко о ситуации с нефтью на бирже
Кратко о ситуации с нефтью на бирже / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В среду, 1 июня, цены на нефть эталонных марок снова выросли – июльские и августовские фьючерсы подскочили вверх.

Как пишет Reuters, нефть Brent подорожала на 1,71 доллара, или на 1,5%, а американская West Texas Intermediate (WTI) – на 1,67 доллара или на 1,5%.

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Цены на Brent, ICE
Цены на Brent, ICE

Теперь за баррель Brent просят 117,13 доллара, а за WTI – 116,25 доллара за баррель. Специалисты указывают на то, что настроения на нефтяном рынке становятся все более оптимистичными.

Цены на WTI, ICE
Цены на WTI, ICE

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Что влияет на цены?

Рост стоимости нефтяных фьючерсных контрактов зафиксировали после того, как лидеры Европейского Союза согласились на частичный и поэтапный запрет российской нефти. Не последнюю роль в этом сыграл выход Шанхая из продолжительного карантина через COVID-19 в Китае.

Лидеры ЕС договорились сократить 90% импорта черного золота из России до конца 2022 года. Такие санкции наиболее строги с начала полномасштабного вторжения в Украину и предусматривают отказ не только от сырого ресурса, но и от нефтепродуктов.

В то же время на мировом рынке ожидают усиление спроса на топливо из Китая. А крупные игроки планируют заменить российских производителей нефти на других участников ОПЕК+, хотя по сей день страны Персидского залива не пытались качать больше ресурса.

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Но по информации западных журналистов, в ближайшие несколько месяцев, в ОПЕК+ добычу нефти таки хотят увеличить. Растет и добыча сырой нефти в США.

"Газпром" продолжает махинации

Пока на нефтяном рынке ситуация идет на пользу производителям, кремлевский газовый монополист продолжает шантажировать страны Европы. Недавно "Газпром" перекрыл поставка ресурса в еще две страны.

С 1 июня без газа осталась датская компания Orsted Salg&Service и немецкая Shell Energy Europe Limited. Обе отказались платить за полученный газ в рублях.

Поскольку на 31 мая ни одна из них не перечислила средства за апрель в Газпромбанк по новой схеме Кремля, их предупредили о прекращении поставок газа с 1 июня. Ограничения будут действовать до осуществления выплат по "установленному порядку".

Ранее "Сегодня" писали, что российская "Татнефть" потеряла все в Украине, а "Нафтогаз" получит больше контроля.

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3
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$11,9 млн
4
Социальные объекты Социальные объекты
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