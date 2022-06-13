Цены на нефть совершили резкий поворот: сколько стоит Brent и WTI

Кратко об изменении стоимости нефтяных фьючерсов на бирже и что влияет на цену

Ситуация на нефтяной бирже резко поменялась 13 июня / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

13 июня утром цены на нефть эталонных марок резко упали более чем на 2 доллара, причиной стремительных изменений на мировых биржах снова стал Китай.

По данным на европейской бирже ICE, фьючерсные контракты на нефть Brent подешевели на 2,3 доллара, или на 1,89%, и теперь цена составляет 119,78 доллара за баррель.

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Колебание стоимости фьючерсов Brent на бирже ICE 13 июня / Фото: скриншот

Цена барреля нефти West Texas Intermediate (WTI) опустилась на 2,27 доллара, или на 1,88%, теперь за него просят 118,54 доллара.

Колебание стоимости фьючерсов WTI на бирже ICE 13 июня / Фото: скриншот

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Что повлияло на цены?

Как сообщил Reuters, главным фактором, повлиявшим на нефтяные фьючерсы, стало очередное предупреждение о вспышке COVID-19 в Китае. Карантин может снова снизить спрос на сырье. Рынок также обеспокоен глобальной инфляцией и медленным экономическим ростом.

С 1 июня официальный Пекин упразднил жесткие карантинные меры, поскольку массовых случаев заболевания не было. Благодаря этому промышленные объекты в Шанхае постепенно возобновляли работу. Китай является одним из крупнейших потребителей нефти на рынке, поэтому изменения в стране оказывают существенное влияние на рынок.

В то же время эксперты переживают из-за роста индекса потребительских цен в США – в течение мая он поднялся на 8,6% больше, чем ожидалось. Это рекордные характеристики с декабря 1981 года.

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Чтобы облегчить ситуацию, мировые нефтеперерабатывающие заводы работают в полную мощность. В то же время ведущий экспортер Саудовская Аравия планирует перевезти часть нефти в Европу из Китая в июле.

Кто кормит Россию во время войны

Эксперты Центра исследований энергетики и чистого воздуха в Финляндии подсчитали, что Россия после полномасштабного вторжения в Украину активно продавала ископаемые энергоносители. От экспорта продукции за 100 дней агрессор заработал 93 млрд евро.

Одним из крупнейших покупателей российского газа и нефти остается Евросоюз, на долю которого с 23 февраля по 3 июня пришлось 61% от общего объема экспорта. За энергоносители Путин получил от европейцев 57 млрд евро.

Большим заказчиком стал также Китай, купивший ресурсов на 12,6 млрд евро. На втором месте – Германия (12,1 млрд евро), на третьем – Италия (7,8 млрд. евро).

Львиная доля дохода РФ была от продажи сырой нефти – почти 46 млрд евро, за газ заработала 24 млрд евро Еще 13 млрд евро Кремль получил от продажи нефтепродуктов, 5,1 млрд евро от сжиженного природного газа и 4,8 млрд евро от импорта угля.

В то же время значительно сократили покупку кровавых ресурсов в Польше, Финляндии и странах Балтии. Несмотря на войну, увеличили закупки Китай, Индия и Франция.

"Сегодня" раньше писали, какие энергетические санкции предусматривал шестой пакет ограничений, и рассказывали, какие европейские компании согласились платить за голубое топливо рублями, по схеме Кремля.