Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуация в Северодонецке ⚡ Обстрелы городов Украины 📺 Спецпроект: Пояснює Панюта 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Цены на нефть совершили резкий поворот: сколько стоит Brent и WTI

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
13 июня, 11:28
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Кратко об изменении стоимости нефтяных фьючерсов на бирже и что влияет на цену
Ситуация на нефтяной бирже резко поменялась 13 июня
Ситуация на нефтяной бирже резко поменялась 13 июня / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

13 июня утром цены на нефть эталонных марок резко упали более чем на 2 доллара, причиной стремительных изменений на мировых биржах снова стал Китай.

По данным на европейской бирже ICE, фьючерсные контракты на нефть Brent подешевели на 2,3 доллара, или на 1,89%, и теперь цена составляет 119,78 доллара за баррель.

Реклама

Колебание стоимости фьючерсов Brent на бирже ICE 13 июня
Колебание стоимости фьючерсов Brent на бирже ICE 13 июня / Фото: скриншот

Цена барреля нефти West Texas Intermediate (WTI) опустилась на 2,27 доллара, или на 1,88%, теперь за него просят 118,54 доллара.

Колебание стоимости фьючерсов WTI на бирже ICE 13 июня
Колебание стоимости фьючерсов WTI на бирже ICE 13 июня / Фото: скриншот

Реклама

Что повлияло на цены?

Как сообщил Reuters, главным фактором, повлиявшим на нефтяные фьючерсы, стало очередное предупреждение о вспышке COVID-19 в Китае. Карантин может снова снизить спрос на сырье. Рынок также обеспокоен глобальной инфляцией и медленным экономическим ростом.

С 1 июня официальный Пекин упразднил жесткие карантинные меры, поскольку массовых случаев заболевания не было. Благодаря этому промышленные объекты в Шанхае постепенно возобновляли работу. Китай является одним из крупнейших потребителей нефти на рынке, поэтому изменения в стране оказывают существенное влияние на рынок.

В то же время эксперты переживают из-за роста индекса потребительских цен в США – в течение мая он поднялся на 8,6% больше, чем ожидалось. Это рекордные характеристики с декабря 1981 года.

Реклама

Чтобы облегчить ситуацию, мировые нефтеперерабатывающие заводы работают в полную мощность. В то же время ведущий экспортер Саудовская Аравия планирует перевезти часть нефти в Европу из Китая в июле.

Кто кормит Россию во время войны

Эксперты Центра исследований энергетики и чистого воздуха в Финляндии подсчитали, что Россия после полномасштабного вторжения в Украину активно продавала ископаемые энергоносители. От экспорта продукции за 100 дней агрессор заработал 93 млрд евро.

Одним из крупнейших покупателей российского газа и нефти остается Евросоюз, на долю которого с 23 февраля по 3 июня пришлось 61% от общего объема экспорта. За энергоносители Путин получил от европейцев 57 млрд евро.

Большим заказчиком стал также Китай, купивший ресурсов на 12,6 млрд евро. На втором месте – Германия (12,1 млрд евро), на третьем – Италия (7,8 млрд. евро).

Львиная доля дохода РФ была от продажи сырой нефти – почти 46 млрд евро, за газ заработала 24 млрд евро Еще 13 млрд евро Кремль получил от продажи нефтепродуктов, 5,1 млрд евро от сжиженного природного газа и 4,8 млрд евро от импорта угля.

В то же время значительно сократили покупку кровавых ресурсов в Польше, Финляндии и странах Балтии. Несмотря на войну, увеличили закупки Китай, Индия и Франция.

"Сегодня" раньше писали, какие энергетические санкции предусматривал шестой пакет ограничений, и рассказывали, какие европейские компании согласились платить за голубое топливо рублями, по схеме Кремля.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтевой рынок
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Фьючерсы
Сколько стоит нефть
Торговля
Крупнейшие партнеры США (млрд)
1
Канада Канада
$664,8
2
Мексика Мексика
$661,2
3
Китай Китай
$657,5
4
Япония Япония
$210,1
5
Германия Германия
$200,4
6
Южная Корея Южная Корея
$160,8
7
Британия Британия
$117,9
8
Тайвань Тайвань
$114
9
Индия Индия
$113,4
10
Вьетнам Вьетнам
$112,8
Больше
Водородное чудо
В Польше создали уникальный автобус
Смотреть фото
Ядерная угроза
Новая обложка The Economist
Энергорынок
Как ЕС разрывает связи с РФ👇
Читать
Просвещайся
Язык денег
SWIFT – международная система платежей. К ней подключены практически все банки и финансовые компании мира. По SWIFT-реквизитам можно пополнить карту из любой страны.
Выбор украинцев
Какие авто привозят из-за границы
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Больше о б/у авто
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
-
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
37,00
-
51,00
57,00
-
-
-
57,65
-
-
45,68
57,99
-
-
50,00
55,00
-

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Telegram
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять