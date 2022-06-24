Цены на нефть стремительно повышаются: сколько теперь стоит Brent и WTI

24 июня после рекордного падения нефть изменила свой курс в сторону роста. Неопределенность предложений и опасения по поводу замедления спроса из-за снижения экономической активности в США уравновешивают рынок.
Об этом сообщает Reuters.
Так, утром фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,01% до 110,06 долларов за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки WTI выросли на 0,24% до 104,52 доллара за баррель. На предыдущей сессии цены снизились примерно на 1,5%.
Однако к вечеру, по состоянию на 16:15 по киевскому времени, цены достигли 112,09 долл. и 106,47 долл. соответственно.
ОПЕК увеличит добычу нефти
На фоне снижения цен на сырье, ОПЕК и союзные страны-производители, скорее всего, будут придерживаться плана ускоренного увеличения добычи в августе в надежде на понижение цен на нефть и снижение инфляции, поскольку президент США Джо Байден планирует посетить Саудовскую Аравию.
Группа ОПЕК+ договорилась на своем последнем заседании 2 июня увеличить добычу на 648 тысяч баррелей в сутки в июле, или на 7% от мирового спроса, и на такой же объем сумму в августе по сравнению с первоначальным планом по увеличению добычи на 432 тысячи баррелей в сутки.
Что было с ценами до этого?
22-23 июня стоимость фьючерсных контрактов на нефть рекордно упала
По данным европейской биржи ICE, цена августовских фьючерсов на нефть эталонной марки Brent составила 108,14 доллара, а впоследствии поднялась до 110,99 долларов за баррель. Падение было зафиксировано на уровне 1,3%.
Стоимость контрактов на американскую West Texas Intermediate (WTI) составила 102,44 доллара за баррель, а через несколько часов поднялась до 105,36 доллара. Зафиксированное падение составляет 1,4%.
Несмотря на колебания, такие показатели самые низкие с середины мая. Ситуация на рынке побуждает инвесторов оценить риски на фоне сдерживания инфляции центральными банками. По мнению экспертов, опасения рецессии оказывают свое влияние на рынок, но ситуация не критична.
Напомним, в третьем квартале 2022 года прогнозируют удорожание эталонной марки нефти Brent, добываемой в Северном море.
Раньше мы анализировали, как изменялась стоимость нефти с начала войны в Украине.