Цены на нефть стремительно повышаются: сколько теперь стоит Brent и WTI

Рассказываем, что происходит с ценами на чёрное золото на бирже

Стоимость нефти сменила свой курс / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

24 июня после рекордного падения нефть изменила свой курс в сторону роста. Неопределенность предложений и опасения по поводу замедления спроса из-за снижения экономической активности в США уравновешивают рынок.

Об этом сообщает Reuters.

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Так, утром фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,01% до 110,06 долларов за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки WTI выросли на 0,24% до 104,52 доллара за баррель. На предыдущей сессии цены снизились примерно на 1,5%.

Однако к вечеру, по состоянию на 16:15 по киевскому времени, цены достигли 112,09 долл. и 106,47 долл. соответственно.

Динамика стоимости нефти Brent в течение 23-24 июня / Фото: скриншот

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Динамика стоимости нефти WTI в течение 23-24 июня / Фото: скриншот

ОПЕК увеличит добычу нефти

На фоне снижения цен на сырье, ОПЕК и союзные страны-производители, скорее всего, будут придерживаться плана ускоренного увеличения добычи в августе в надежде на понижение цен на нефть и снижение инфляции, поскольку президент США Джо Байден планирует посетить Саудовскую Аравию.

Группа ОПЕК+ договорилась на своем последнем заседании 2 июня увеличить добычу на 648 тысяч баррелей в сутки в июле, или на 7% от мирового спроса, и на такой же объем сумму в августе по сравнению с первоначальным планом по увеличению добычи на 432 тысячи баррелей в сутки.

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Что было с ценами до этого?

22-23 июня стоимость фьючерсных контрактов на нефть рекордно упала

По данным европейской биржи ICE, цена августовских фьючерсов на нефть эталонной марки Brent составила 108,14 доллара, а впоследствии поднялась до 110,99 долларов за баррель. Падение было зафиксировано на уровне 1,3%.

Стоимость контрактов на американскую West Texas Intermediate (WTI) составила 102,44 доллара за баррель, а через несколько часов поднялась до 105,36 доллара. Зафиксированное падение составляет 1,4%.

Несмотря на колебания, такие показатели самые низкие с середины мая. Ситуация на рынке побуждает инвесторов оценить риски на фоне сдерживания инфляции центральными банками. По мнению экспертов, опасения рецессии оказывают свое влияние на рынок, но ситуация не критична.

Напомним, в третьем квартале 2022 года прогнозируют удорожание эталонной марки нефти Brent, добываемой в Северном море.

Раньше мы анализировали, как изменялась стоимость нефти с начала войны в Украине.