Цены застыли в ожидании: почему будущее нефти оказалось в руках США

С начала недели стоимость нефти показала внезапный рост. 7 июня ситуация почти не изменилась, цены лишь сместились в сторону уменьшения. Причины эксперты называют разными, но основная — это инфляционные процессы в США и ослабление позиций американского доллара.
"Сегодня" расскажет вам, сколько стоит нефть сейчас и что влияет на ее ценообразование.
Как сообщают аналитики компании InstaForex, нефть дорожает на фоне:
- ослабление позиций доллара США по отношению к основным мировым валютам. Так, даже если сравнивать с украинской гривной, если 6 июня мы могли приобрести доллар за 35,5 грн, то на 7 июня его стоимость составляет уже 35,05 грн. В целом же индекс доллара по отношению к корзине из шести основных валют во время европейских торгов опускался на 0,24%, до 101,89 пункта;
- инфляция в США на уровне 8,3%. Точные показатели станут известными на заседании Европейского центробанка в четверг, 9 июня;
- повышение выпускных июльских цен в крупнейшей нефтяной компании мира Saudi Aramco на 2,1 дол. По сообщениям в СМИ, подобное повышение стоимости оказалось неожиданностью, поскольку эксперты ожидали роста цены максимум на 1,5 долл;
- ожиданиях роста спроса на нефтепродукты. С приходом летнего сезона рынок ожидает резкое оживление потребления топлива, поскольку существенно увеличиваются автомобильные поездки в США и Европу.
Каким образом на стоимость влияет принятие эмбарго?
Напомним, что еще в начале прошлой недели ЕС объявил о нефтяном эмбарго, согласно которому через шесть месяцев страны ЕС, за исключением Болгарии, намерены прекратить импортировать российскую нефть танкерами, а через восемь месяцев прекратить получать еще и нефтепродукты.
Однако, как утверждают аналитики InstaForex, по состоянию на сегодняшний день эмбарго не выглядит убедительно, поскольку даже с учетом ограничений Россия сможет все же вполне неплохо зарабатывать на экспорте своей нефти.
Также стоит отметить, что под запрет попали только морские перевозки, в отдельные страны Европы нефть по-прежнему будет поставляться по трубопроводу.
Однако, по словам главы Евросовета Шарля Мишеля, ЕС намерен сократить поставки российского энергосырья на 90% до конца 2022 года.
Сколько стоит нефть сейчас?
По состоянию на 13:39 по киевскому времени стоимость нефти Brent была 119,36 долл. (открытие было на уровне 120,18 долл.), а WTI – 118,46 долл. (открытие было на уровне 119,14 долл.)
То есть 7 июня стоимость нефти несколько сместилась в сторону уменьшения. Однако неизвестно, что будет до закрытия торгов.
CША пытаются снизить цены на нефть
Недавно президент страны Джо Байден прибыл в Саудовскую Аравия на переговоры, но визит главы Белого дома вряд ли приведет к снижению цен на нефть. Дело в том, что у президента США мало способов, как это сделать.
Такое мнение высказал министр энергетики в администрации Клинтона Билл Ричардсон
"К сожалению, есть только плохие варианты. И любые альтернативные варианты наверняка хуже, чем просить саудовцев увеличить добычу", – заявил Ричардсон.
Раньше мы рассказывали, что еще один нефтяной гигант увеличит добычу сырья, а также писали, что Казахстан меняет название своей нефти, чтобы ее не путали с российской.