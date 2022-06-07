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Цены застыли в ожидании: почему будущее нефти оказалось в руках США

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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7 июня, 13:53
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Главная причина нестабильных цен на черное золото кроется в неурядицах со стороны США
Что происходит с ценами на нефть 7 июня
Что происходит с ценами на нефть 7 июня / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала недели стоимость нефти показала внезапный рост. 7 июня ситуация почти не изменилась, цены лишь сместились в сторону уменьшения. Причины эксперты называют разными, но основная — это инфляционные процессы в США и ослабление позиций американского доллара.

"Сегодня" расскажет вам, сколько стоит нефть сейчас и что влияет на ее ценообразование.

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Как сообщают аналитики компании InstaForex, нефть дорожает на фоне:

  • ослабление позиций доллара США по отношению к основным мировым валютам. Так, даже если сравнивать с украинской гривной, если 6 июня мы могли приобрести доллар за 35,5 грн, то на 7 июня его стоимость составляет уже 35,05 грн. В целом же индекс доллара по отношению к корзине из шести основных валют во время европейских торгов опускался на 0,24%, до 101,89 пункта;
  • инфляция в США на уровне 8,3%. Точные показатели станут известными на заседании Европейского центробанка в четверг, 9 июня;
  • повышение выпускных июльских цен в крупнейшей нефтяной компании мира Saudi Aramco на 2,1 дол. По сообщениям в СМИ, подобное повышение стоимости оказалось неожиданностью, поскольку эксперты ожидали роста цены максимум на 1,5 долл;
  • ожиданиях роста спроса на нефтепродукты. С приходом летнего сезона рынок ожидает резкое оживление потребления топлива, поскольку существенно увеличиваются автомобильные поездки в США и Европу.

Каким образом на стоимость влияет принятие эмбарго?

Напомним, что еще в начале прошлой недели ЕС объявил о нефтяном эмбарго, согласно которому через шесть месяцев страны ЕС, за исключением Болгарии, намерены прекратить импортировать российскую нефть танкерами, а через восемь месяцев прекратить получать еще и нефтепродукты.

Однако, как утверждают аналитики InstaForex, по состоянию на сегодняшний день эмбарго не выглядит убедительно, поскольку даже с учетом ограничений Россия сможет все же вполне неплохо зарабатывать на экспорте своей нефти.

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Также стоит отметить, что под запрет попали только морские перевозки, в отдельные страны Европы нефть по-прежнему будет поставляться по трубопроводу.

Однако, по словам главы Евросовета Шарля Мишеля, ЕС намерен сократить поставки российского энергосырья на 90% до конца 2022 года.

Сколько стоит нефть сейчас?

По состоянию на 13:39 по киевскому времени стоимость нефти Brent была 119,36 долл. (открытие было на уровне 120,18 долл.), а WTI – 118,46 долл. (открытие было на уровне 119,14 долл.)

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Динамика стоимости нефти
Динамика стоимости нефти / Фото: Investing.com

Динамика стоимости нефти
Динамика стоимости нефти / Фото: Investing.com

То есть 7 июня стоимость нефти несколько сместилась в сторону уменьшения. Однако неизвестно, что будет до закрытия торгов.

CША пытаются снизить цены на нефть

Недавно президент страны Джо Байден прибыл в Саудовскую Аравия на переговоры, но визит главы Белого дома вряд ли приведет к снижению цен на нефть. Дело в том, что у президента США мало способов, как это сделать.

Такое мнение высказал министр энергетики в администрации Клинтона Билл Ричардсон

"К сожалению, есть только плохие варианты. И любые альтернативные варианты наверняка хуже, чем просить саудовцев увеличить добычу", – заявил Ричардсон.

Раньше мы рассказывали, что еще один нефтяной гигант увеличит добычу сырья, а также писали, что Казахстан меняет название своей нефти, чтобы ее не путали с российской.

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