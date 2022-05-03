Чистые от российских молекул: заводы BP отказались покупать нефть агрессора

Европейские заводы британского нефтегазового гиганта не поддерживают экономику РФ

Британцы не хотят покупать нефтепродукты даже с примесями российского ресурса / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Британская корпорация British Petroleum больше не покупает для своих нефтеперерабатывающих заводов в Европе сырье из России.

Как рассказал главный исполнительный директор BP Бернард Луни изданию Bloomberg, к концу 2022 года компания планирует разорвать основную часть долгосрочных контактов на поставки нефти из России.

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"Мы невероятно упорно работаем, чтобы устранить российские молекулы из системы", – заявил Луни.

Известно, что с российской нефтью и нефтепродуктами не работают четыре завода корпорации. Они находятся в Испании, Нидерландах и Германии.

Отказ от сотрудничества с РФ

Энергетическая компания BP была одной из первых компаний мира, начавших отказываться от закупок российской нефти и газа. Таков ответ Запада на вторжение войск Владимира Путина в Украину.

По словам Бернарда Луни, компания еще должна соблюдать ряд действующих контрактов с РФ, но их осталось не так много. В то же время BP, в отличие от конкурентов, не покупает нефтепродукты, частично смешанные с российскими энергоносителями.

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Глава компании добавил, что на мировом рынке нефти из России стало меньше – на 1 млн баррелей за сутки. Ожидается, что этот объем будет удвоен в мае, когда ЕС введет очередные санкции против РФ.

Речь идет о запрете торговать и совершать любые операции с государственными нефтегазовыми компаниями России с 15 мая. Запрет не касается поставок энергоресурсов для стран ЕС, он вводится на покупки для трейдерства.

Обесценивание токсичной нефти

Российская нефть после 24 февраля стала токсична на мировом рынке – крупные компании отказываются покупать ее даже с колоссальной скидкой, потому что боятся попасть под санкции Запада. Следовательно, стоимость Urals падает все ниже, хотя и в целом цены на нефть в мире снижаются.

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К примеру, 3 мая утром за баррель Brent просили 106,36 доллара. Баррель американской WTI оценили в 104,67 доллара. Это на 1,22 и 0,5 доллара меньше, чем раньше.

В Европе продолжаются дискуссии о введении эмбарго на российские энергоносители. Страны не единодушны в этом вопросе – поддерживает Путина его давний поклонник премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Венгерские власти считают, что от запрета на нефть из РФ пострадает и их экономика.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что кроме Беларуси и Венгрии, Россию на международной арене поддерживают Китай, Индия и Венесуэла, и объясняли, почему они это делают. В то же время Польша предлагает Евросоюзу проект по "дерусификации", предусматривающий внедрение специального налога на энергоресурсы из РФ.