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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Деньги ускользают: Россию лишили проекта на строительство АЭС в Финляндии

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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24 мая, 14:49
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В Финляндии заморозили совместный с Россией проект по строительству крупной АЭС
Россия не построит АЭС в Финляндии
Россия не построит АЭС в Финляндии / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Финская компания "Fennovoima" отозвала заявку на лицензию на строительство АЭС "Ханхикиви 1". О причинах такого решения не сообщается.

Об этом сказано на официальном сайте Fennovoima.

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Построить АЭС "Ханхикиви 1" в Финляндии планировало дочернее предприятие компании "Русатом Энерго Интернешнл".

Ранее, в начале мая, финская компания в одностороннем порядке расторгла контракт на строительство АЭС со структурой "Росатома" RAOS.

Тогда финны ссылались на значительные задержки в реализации проекта, а вторжение России в Украину только усугубило риски для проекта.

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Война в Украине поставила крест на миллиардном строительстве завода СПГ в РФ

Завод по производству сжиженного природного газа планировали построить в Хабаровском крае, но американская нефтяная компания ExxonMobil заморозила проект в начале апреля.

Дело в том, что американцы раздумали финансировать проект, кода Россия пошла войной на Украину. Инвесторы также предупредили, что могут отказаться от строительства объектов по добыче нефти в России.

Сегодня уже писали, как мировые гиганты и известные международные бренды один за другим выходят с рынка РФ и отказываются сотрудничать с агрессором.

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Также мы рассказывали, что ЕС планирует навсегда отказаться от энергоресурсов РФ.

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