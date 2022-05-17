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"Дерусификация" ЕС: как Украина может помочь Западу избавиться от зависимости от РФ

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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17 мая, 17:49
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Евросоюз должен полностью пересмотреть стратегию своей энергетической безопасности
Украинская энергия может заменить российский ресурс
Украинская энергия может заменить российский ресурс / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украина может стать надежным поставщиком энергии в Европу и таким образом помочь ЕС стать независимым от ресурсов из России.

Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко во время форума Energy Ukraine в Берлине.

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По его словам, для ЕС важно полностью пересмотреть стратегию энергетической безопасности. Только это поможет отказаться от российских энергоносителей.

"Украина готова принять участие в процессе "дерусификации" европейского энергоснабжения и стать надежным партнером в обновленной энергетической стратегии ЕС", – подчеркнул Тимченко.

Участники форума также обсудили:

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  • современное состояние украинской энергетической инфраструктуры;
  • острую потребность в ее поддержке;
  • перспективы сотрудничества политиков и бизнесменов Украины и Германии, а также ЕС.

Форум организован Немецкой восточной бизнес-ассоциацией и проходит в сотрудничестве с Ассоциацией немецких промышленно-торговых палат (DIHK), Федерацией немецкой промышленности (BDI) и Немецко-украинской промышленно-торговой палатой (AHK) и поддерживается NRW.Global Business.

Что мешает экспорту?

Ранее экс-директор Секретариата Энергетического сообщества Януш Копач рассказал, что Украина может помочь странам Европейского Союза снизить цены на электроэнергию для потребителей и снизить зависимость от российских энергоносителей.

По его словам, мощность передачи Украины на западных границах составляет около 2000 МВт. Цена в Украине сейчас составляет около 65 евро/МВт·ч, а в соседней Венгрии – более 200 евро/МВт·ч. Потребление в Украине сейчас примерно на 30-35% ниже обычного, а свободных мощностей около 5 ГВт, в основном ядерных.

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В настоящее время, как отмечает Копач, экспорту мешают бюрократические процедуры и требования Европейской ассоциации операторов системы передачи (ENTSO-E) установить дополнительные компенсаторы (STATCOM) для предотвращения вредных колебаний в энергосистеме. А вот STATCOM нужно заказывать и срок поставки составляет примерно до 1 года.

Украина уже успешно экспортирует электроэнергию в Польшу и может легко и безопасно увеличить поставки, если бы не бюрократические помехи.

"Сегодня" также писали, как украинская энергосистема присоединилась к европейской ENTSO-E, и рассказывали, как энергосистема Украины может помочь странам Европы избавиться от влияния России.

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