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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Для нефти РФ нашли стабильного покупателя: какая страна работает с агрессором

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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24 мая, 16:35
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Китай может скупить всю российскую нефть практически за бесценок — из-за санкций на черное золото действуют большие скидки
Россия за бесценок продает свою нефть Китаю
Россия за бесценок продает свою нефть Китаю / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Власти Китая наращивают импорт российской нефти с Дальнего Востока. Эксперты ожидают, что потоки в мае будут на 20% выше нормы.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

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Отмечается, что большим спросом у Китая пользуется российская нефть марки ESPO из-за короткого расстояния доставки и потому, что большинство других покупателей избегают покупать черное золото у России из-за войны в Украине. Поэтому нефть продается с огромными скидками.

Аналитики также добавляют, что часть покупаемой нефти Китай отправляет в хранилища, поскольку пандемия СOVID-19 омрачает перспективы спроса в стране.

Ожидается, что в мае из российского порта "Козьмино" в Китай прибудут 33 груза ESPO. Это будет крупнейшим месячным поступлением по крайней мере с 2016 года.

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Россия окажется под влиянием Китая?

После вооруженного конфликта с Украиной Россия может оказаться под влиянием Китая. Такое мнение озвучил российский оппозиционный журналист, публицист Андрей Пионтковский в интервью "24 каналу".

Он считает, что цель Китая — ослабить РФ так, чтобы она больше не смогла воевать, а кто будет дальше у власти — его не волнует.

"Россию фактически отдадут Китаю. Это сейчас и происходит" , – подчеркнул Пионтковский.

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Прослеживается это в полной зависимости РФ от Китая во всех технологиях, поставках, продовольственном обеспечении и т. д.

Ранее мы рассказывали, кто помогает России продавать нефть по всему миру, и писали, что происходит с ценами на нефть.

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