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Достанется Китаю? Shell продает свой самый большой проект в России

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24 апреля, 14:20
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Нефтегигант начал переговоры о продаже своей доли в российском проекте
Акции Shell могут купить китайцы
Акции Shell могут купить китайцы / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Нефтегигант Shell выходит из российского рынка из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Компания уже ведет переговоры о продаже своей части в рупнейшем СПГ-проекте в России "Сахалин-2".

Об этом сообщает издание Financial Times.

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Shell пытается уменьшить ущерб из-за приостановки деятельности в РФ. Компания ведет переговоры с китайскими Cnooc, CNPC и Sinopec о продаже 27,5% доли в месторождении "Сахалин-2".

Переговоры осложняются тем, что представители Китая согласятся на сделку только в том случае, если Британско-нидерландская нефтегазовая компания, со своей стороны, сделает существенную скидку.

Если руководство Shell согласится на такие условия — это может обернуться большими потерями для нефтегиганта.

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Shell покупает российские нефтепродукты, хотя раньше заявляла о выходе из рынка РФ

Нефтегигант нашел довольно интересную схему, которая позволяет компании и дальше покупать нефтепродукты страны-агрессора.

Суть схемы, которой пользуется нефтяная компания, такова: покупается баррель нефти, содержащий лишь 49,99% российского продукта. Остальные 50,01% имеют любое другое происхождение. Технически такой нефтяной груз не является российским, чем пользуется Shell.

Shell официально изменили условия своих контрактов, чтобы разрешить такое смешивание нефти. Теперь в них говорится, что товарами российского происхождения считают лишь те, объем которых на 50% состоит из материалов, произведенных в РФ.

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Мы также рассказывали, во сколько миллиардов долларов Shell обойдется выход из РФ и что Россия нашла плательщика за газ в Европе.

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