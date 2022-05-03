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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

ДТЭК подключила к свету еще 20 населенных пунктов: в каких регионах

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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3 мая, 14:00
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Энергетики ДТЭК Рината Ахметова продолжают работать над возвращением света
Как ремонтируют свет в украинских городах
Как ремонтируют свет в украинских городах / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки энергетики вернули свет для более 4 тыс. семей в 20 населенных пунктах Киевской, Днепропетровской и Донецкой областей.

Об этом сообщили в ДТЭК Рината Ахметова.

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"Энергетики продолжают возвращать свет в Ирпень, Бучу, Гостомель, Романовку, Дмитровку, Андреевку. В Вышгородском районе частично заживили село Олизаровку. Всего за минувшие сутки свет вернули для 1 543 семей. Продолжаются также работы над точечными заявками клиентов и восстановлением постоянных", – сообщили в компании.

Несмотря на активные боевые действия в Донецкой области, электромонтеры в течение суток возобновили электропитание 10 населенных пунктов Донецкой области. Это позволило вернуть свет к домам 1 933 семей в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах.

"Боевые действия в регионе продолжаются, из-за чего регулярно повреждается энергооборудование. В настоящее время без света – 243 населенных пункта Донецкой области. Наиболее сложные направления – Лиманское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое и Великоновоселковское. Специалисты компании ожидают разрешения от Вооруженных сил Украины для того, чтобы проводить ремонты линий", – сообщили в ДТЭК.

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Артиллерийские обстрелы активизировались также в Днепропетровской области. Из-за этого были повреждены сети, питающие 9 населенных пунктов Криворожского района, граничащего с Херсонской областью. За 2 апреля энергетики вернули свет во все 600 домов, оставшиеся без света из-за обстрела.

Раньше мы рассказывали о ситуацию со светом в регионах, а также писали, что происходит с электроэнергией в Донецкой области.

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