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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

ДТЭК вернул свет в Киевской и Донецкой областях: в каких районах появилось электричество

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор
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1 апреля, 14:04
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В Украине продолжают восстанавливать электричество в мирных городах
В Украине продолжают восстанавливать электричество в мирных городах

Украинские города и села продолжают возвращаться к мирной жизни после освобождения от российских оккупантов. Прошедшие сутки украинские энергетики работали над восстановлением инфраструктуры на территории Киевской и Донецкой областях, и вернули свет для 30 700 семей.

Об этом сообщили в пресс-службе компании ДТЭК Рината Ахметова.

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В частности, электроэнергия снова появилась в 26 населенных пунктах Киевщины, в таких районах области:

  • Киево-Святошинском;
  • Бориспольском;
  • Макаровском районах;

Работали ремонтные бригады и в Донецкой области. Здесь из-за обстрелов оккупантов без света остались 16 населенных пунктов. После проведения восстановительных работ электроснабжение снова заработало для 19 600 семей в 5 районах области:

  • Авдеевском;
  • Константиновском;
  • Марьинском;
  • Славянском;
  • Торецком.

"Аварийные бригады работают непрерывно и делают все возможное, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за обстрелов российских оккупантов. Энергетики работают совместно с Вооруженными силами Украины и Территориальной обороной", – подчеркнули в ДТЭК.

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Из-за постоянных обстрелов оккупантов специалистам приходится регулярно возобновлять электроснабжение в одних и тех же населенных пунктах.

Пока без света остается 678 городов и сел в Киевской и Донецкой областях.

Эмбарго на сотрудничество с РФ

Украинские компании "Нафтогаз" и ДТЭК в совместном письме управляющих компаний призвали мировые энергетические ассоциации приостановить членство русских компаний в их организациях и прекратить всякое сотрудничество с агрессором.

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"Пожалуйста, немедленно приостановите членство российских компаний в ваших организациях, если вы этого еще не сделали. Высказывайте свое осуждение публично и открыто. Призываем вам не допустить участия представителей российских государственных нефтегазовых компаний в своих встречах и рабочих группах", – отмечается в документе.

Ранее компания ДТЭК предложила странам Запада действенный метод по остановке жесткой войны, которую РФ развязала на территории Украины.

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