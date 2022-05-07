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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Два больших города снова со светом: где энергетики восстановили электроснабжение

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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7 мая, 12:34
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За сутки энергетики возобновили электроснабжение 5 тысяч домов на Киевщине и Донбассе
Энергетики продолжают работу
Энергетики продолжают работу / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

За минувшие сутки аварийно-ремонтные бригады вернули свет более 5 тысячам семей в более чем 18 населенных пунктах освобожденной Киевской и Донецкой областей. Полностью восстановлено электроснабжение в Бородянском и Макаровском общинах.

Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

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"6 мая аварийные бригады ДТЭК вернули свет для 1006 домов Киевской области. Работы полностью закончены в Макаровской и Бородянской общинах. Теперь полностью со светом в Бучанском районе – Романовка, Загальцы, Андреевка. В Вышгородском районе – Слобода-Кухарская, Калиново. по возвращению света в Гостомель, Ирпень, Бучу", – сообщают в ДТЭК.

7 мая энергетики ДТЭК продолжают выполнять работы по возвращению света в населенных пунктах Бучанского и Вышгородского районов, в том числе по заявкам потребителей, вернувшихся в свои дома на освобожденных территориях.

В Донецкой области специалисты энергокомпании смогли полностью или частично восстановить электроснабжение 13 населенных пунктов. Свет вернули в дома 4 768 семей в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах.

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"Пока из-за боевых действий без электроснабжения остаются 256 населенных пунктов Донецкой области. Наиболее сложные направления – Лиманское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое и Великоновоселковское. Из-за постоянных обстрелов здесь регулярно повреждается энергооборудование и линии. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины для того, чтобы проводить ремонты линий", – отметили в ДТЭК.

Раньше мы писали, сколько электроэнергии во время войны произвели украинские ТЭС, и рассказывали, благодаря кому украинские города остаются со светом даже во время войны.

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