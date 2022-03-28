Эффект домино: из-за войны в Украине "взбунтовались" цены на сталь

Сталь продолажет дорожать даже не смотря на то, что западные страны не применяли санкции конкретно к российским сталелитейным компаниям

Сталь продолжает дорожать из-за войны в Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Продолжающаяся война России в Украине и невиданные по размаху западные санкции против РФ, уже отражаются на экономиках Украины, Росии и Европы. К примеру, европейские цены на сталь продолжают свой рост, поскольку военные действия в Украине нарушили логистику, спровоцировали санкции и привели к резкому росту цен на энергоносители.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Соообщается, что с первого дня агрессии России в независимой Украине, горячекатаный рулон в Европе подорожал почти на 40% . Рост цен наблюдаетс в Северной Америке и Китае, правда там они подорожали всего на 7-8%.

При этом аналитики считают, что сталь на мировых рынках и в Европе будет дорожать и дальше, так как война в Украине продолжается и может перерости в затяжной конфликт.

"Конечно, похоже, что цены продолжат расти в краткосрочной перспективе. Мы прогнозируем, что цены снова подскочат к концу этого месяца и в апреле.Снабжение было серьезно нарушено в Европе, и это займет некоторое время, чтобы решить все проблемы", – расказала аналитик Кайе Аюб из консалтинговой компании MEPS International.

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Отмечается также, что Украина и Россия занимают лидирующие позиции в мире по производству стали. На эти страны приходится пятая часть импорта в ЕС.

"В Европе ценовая власть явно по-прежнему остается за сталелитейными заводами. Потеря около 20% импорта готовой стали из России/Украины сжимает рынок", — говорит аналитик UBS Эндрю Джонс.

Ценовая политика на рынках также меняется из-за высоких затрат на энергию, так как война в Украине спровоцировала новый скачок цен на нефть и газ, что привело к росту цен на электроэнергию.

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Полное влияние конфликта еще не проявилось в данных о производстве, но, по словам аналитика Bank of America Майкла Видмера, производство стали в Европе в январе уже снизилось до самого низкого сезонного уровня с 2009 года.

Изменения на рынке металлургии

На Лондонской бирже предлагают бойкотировать российский металл. Профильный комитет предлагает отказаться от продажи российской меди и вообще не покупать ее у страны-агрессора.

В то же время Украина из-за войны с Россией перестала экспортировать сталь на мировом рынке. Остановились производства в Мариуполе и Запорожье, что привело к повышению цен на продукцию в Европе.

Украинские производители неона также приостановили свою работу, а они поставляли до 54% ресурса на мировой рынок. Неон используют для лазеров по изготовлению чипов, поэтому ожидают дефицита и роста цен на рынке технологий.

Ранее мы рассказывали, что Китай хочет воспользоваться ситуацией для расширения своего влияния на рынок цветных металлов, а в мире подорожал никель.