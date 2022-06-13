Экспорт "зеленой" энергии: как Украина поможет ЕС в декарбонизации

Рассказываем, как украинские АЭС и ВИЭ смогут обеспечить ЕС чистой энергией

Украина обеспечит Евросоюз чистой энергией / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Недавно в Украине нашли еще одну возможность добывать "зеленый" водород. Между тем наше государство с помощью атомных электростанций и объектов возобновляемой энергетики может обеспечить Европейский Союз чистой электроэнергией для процесса энергетического перехода и декарбонизации.

Об этом во время брифинга иностранным СМИ сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

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Стороны согласовали начало экспорта

"Общий макроэкономический эффект от синхронизации положителен как для Украины, так и для ЕС. Украинские ВИЭ и АЭС способны обеспечить чистые источники энергии в ЕС для процесса энергетического перехода и декарбонизации", – сказал глава ДТЭК.

7 июня операторы транспортных сетей Европы положительно ответили на запрос "Укрэнерго" о начале экспортных операций. Так, экспорт начинается с мощности 100 МВт. Она будет постепенно увеличиваться при сохранении динамической стабильности европейской энергосистемы (сохранение необходимой частоты 50 Гц).

"Нынешняя экспортная мощность энергосистемы Украины будет близка к той, что была "до" синхронизации – около 1 ГВт. Дальнейшая интеграция сети с ENTSO-E может обеспечить дополнительные 7,7 ГВт электроэнергии для ЕС",– подчеркнул Тимченко.

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Напомним, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе ДТЭК инициировал проект увеличения мощности "зеленой" энергетики в Украине. Как отметил Максим Тимченко, Украина может стать самым крупным поставщиком "зеленой" электроэнергии для своих европейских партнеров.

Зеленский призвал инвестировать в "зеленую" энергетику

Ранее мы рассказывали, что в обращении к участникам Dragon Capital's Ukraine Virtual Investor Conference президент Украины Владимир Зеленский предложил рассмотреть долгосрочный горизонт сотрудничества с Украиной.

"Какие конкретно это возможности? Я назову пять: Европа, IT, агро, "зеленая" энергетика и локализация производства. Все это – приоритеты для меня, а значит, это может стать приоритетами и для вас", – отметил он.

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Также президент подчеркнул, что реализацию этих проектов можно начать уже сейчас.

"Сегодня" также писали, сколько средств наша страна хочет привлечь для развития зеленой энергетики и какие страны сильнее всего приблизились к зеленому переходу.