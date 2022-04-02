Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам ‼ Переговоры с агрессором
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Электропередачи разрушены полностью: когда украинцам вернут свет в дома

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
2 апреля, 13:20
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Без света остались тысячи украинцев, которые буквально недавно находились под оккупацией российских войск
Энергетики оперативно вернут свет украинцам
Энергетики оперативно вернут свет украинцам / Фото: Getty Images, ДТЭК, Коллаж: Сегодня

Аварийно-ремонтные бригады ДТЭК вскоре отремонтируют электроснабжение в городах и селах Киевской области, которые недавно были освобождены от российских оккупантов.

Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Реклама

По его словам, ориентировочно через день-два энергетики начнут "заживлять населенные пункты в достаточно больших объемах". Пока маршруты по восстановлению сетей проверяют саперы, чтобы энергетики могли безопасно провести работы.

Как сообщает исполнительный директор ДТЭК, ремонтные бригады предварительно зашли на некоторые участки поврежденных сетей и обнаружили, что кое-где линии электропередач разрушены до основания.

В настоящее время ДТЭК вместе с ВСУ и органами местного самоуправления определяют приоритетные места, где следует в первую очередь начать проведение ремонтных работ по восстановлению электроснабжения.

Реклама

Раньше мы рассказывали, как работает украинская энергетическая система в условиях войны. Заметим, что она не только устояла, но и шагнула вперед.

Также мы писали, что гендиректор компании ДТЭК озвучил предложение странам Запада, которые помогут остановить агрессию России в Украине.

светДТЭК
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтевой рынок
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Удар по агрессору
Мир наказывает Россию санкциями
Когда будет эффект?
Опрос
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Черное золото
Байден разрушил планы Кремля
Новые цены на нефть
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Финансовый фронт
Что будет с долларом после войны?
Будущее гривни
Надежный тыл
Помочь Героям!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
36,00
-
-
33,49
37,38
-
-
33,50
37,40
-
-
33,52
37,43
-
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
33,52
37,43
-
-
34,00
36,00
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять