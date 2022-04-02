Электропередачи разрушены полностью: когда украинцам вернут свет в дома

Аварийно-ремонтные бригады ДТЭК вскоре отремонтируют электроснабжение в городах и селах Киевской области, которые недавно были освобождены от российских оккупантов.
Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.
По его словам, ориентировочно через день-два энергетики начнут "заживлять населенные пункты в достаточно больших объемах". Пока маршруты по восстановлению сетей проверяют саперы, чтобы энергетики могли безопасно провести работы.
Далее по теме
Как сообщает исполнительный директор ДТЭК, ремонтные бригады предварительно зашли на некоторые участки поврежденных сетей и обнаружили, что кое-где линии электропередач разрушены до основания.
В настоящее время ДТЭК вместе с ВСУ и органами местного самоуправления определяют приоритетные места, где следует в первую очередь начать проведение ремонтных работ по восстановлению электроснабжения.
Раньше мы рассказывали, как работает украинская энергетическая система в условиях войны. Заметим, что она не только устояла, но и шагнула вперед.
Также мы писали, что гендиректор компании ДТЭК озвучил предложение странам Запада, которые помогут остановить агрессию России в Украине.