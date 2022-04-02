Электропередачи разрушены полностью: когда украинцам вернут свет в дома

Без света остались тысячи украинцев, которые буквально недавно находились под оккупацией российских войск

Энергетики оперативно вернут свет украинцам / Фото: Getty Images, ДТЭК, Коллаж: Сегодня

Аварийно-ремонтные бригады ДТЭК вскоре отремонтируют электроснабжение в городах и селах Киевской области, которые недавно были освобождены от российских оккупантов.

Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

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По его словам, ориентировочно через день-два энергетики начнут "заживлять населенные пункты в достаточно больших объемах". Пока маршруты по восстановлению сетей проверяют саперы, чтобы энергетики могли безопасно провести работы.

Как сообщает исполнительный директор ДТЭК, ремонтные бригады предварительно зашли на некоторые участки поврежденных сетей и обнаружили, что кое-где линии электропередач разрушены до основания.

В настоящее время ДТЭК вместе с ВСУ и органами местного самоуправления определяют приоритетные места, где следует в первую очередь начать проведение ремонтных работ по восстановлению электроснабжения.

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Раньше мы рассказывали, как работает украинская энергетическая система в условиях войны. Заметим, что она не только устояла, но и шагнула вперед.

Также мы писали, что гендиректор компании ДТЭК озвучил предложение странам Запада, которые помогут остановить агрессию России в Украине.