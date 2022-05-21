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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Энергетики вернули свет 13 тыс. семей в Донецкой и Одесской областях

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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21 мая, 11:41
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ДТЭК продолжает возобновлять электроснабжение для семей в разных регионах Украины
Украинцам возвращают свет
Украинцам возвращают свет / Фото: Getty Images, ДТЭК, Коллаж: Сегодня

Из-за обстрелов российского агрессора десятки тысяч человек в течение длительного времени оставались без света. Энергетики ДТЭК работают над тем, чтобы возвращать свет всем семьям.

За сутки 13 тысяч семей в Одесской и Донецкой областях снова получили электроснабжение. Об этом говорится в сообщении компании ДТЭК Рината Ахметова.

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Некоторые люди все еще без света

"За прошедшие сутки нашим бригадам удалось отремонтировать многочисленные повреждения линий и оборудования в 21 населенном пункте Донетчины. Свет вернули в дома более 11 500 семей в Бахмутском, Покровском, Краматорском и Волновахском районах. В последнем энергетикам наконец-то удалось получить доступ к повреждениям и возобновить электроснабжение семьям, которым почти месяц пришлось жить без света из-за постоянных обстрелов", – говорится в сообщении компании.

Без света все еще остаются жители 276 городов Донецкой области. Линии электропередачи постоянно повреждаются в этих районах, поскольку российский агрессор производит массированные обстрелы.

Заметим, что энергетики начинают ремонт линий электропередачи сразу, как получают разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины

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Также вчера энергетики ДТЭК вернули свет почти 2 тысячам семей в Одесской области, а в течение суток возобновили электроснабжение всем жителям области, которые были обесточены из-за вражеских обстрелов.

Какую работу предлагают переселенцам в "ДТЭК Энерго"

Ранее мы рассказывали, что с начала войны более 1000 человек обеспечили работой в "ДТЭК Энерго" бизнесмена Рината Ахметова. Украинцам предоставили места на шахтах и вспомогательные предприятия в Днепропетровской области.

Среди трудоустроенных граждан почти 400 человек – это украинцы, которых удалось эвакуировать из зон активных боевых действий.

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Ранее "Сегодня" рассказывали, как инженеры "Киевстара" месяц обеспечивали мобильную связь в оккупированном Мариуполе, и как банки помогают аграриям с посевной.

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