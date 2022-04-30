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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Энергетики вернули свет 18 тысячам семей — в каких регионах

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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30 апреля, 14:58
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Энерегиты ремонтируют оборудование и возвращают свет украинцам после отступления российских оккупантов
В Україні тривають роботи з відновлення електроенергії
В Україні тривають роботи з відновлення електроенергії / Фото: Коллаж: Сегодня, ДТЕК

За прошедшие сутки энергетики вернули свет более 18 тысяч семей в 42 населенных пунктах Киевской, Днепропетровской и Донецкой областей.

Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

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В частности в Киевской области свет вернули для 5250 домов в 8 селах Бучанского и Вышгородского районов.

Продолжаются работы в Ирпени, Бучи, Гостомеле, Ворзеле, Макарове и Бородянке.

"Без света остаются 23 тысячи домохозяйств в 35 населенных пунктах. 30 апреля энергетики ДТЭК продолжают выполнять работы по возобновлению электроснабжения в Бучанском и Вышгородском районах. Также продолжаются работы по возвращению света по заявкам потребителей, которые возвращаются в свои дома на освобожденных территориях", – отметили в ДТЭК.

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В Донецкой области за прошедшие сутки энергетики подали напряжение в 26 населенных пунктах для 12 тысяч семей. Работы проводились в Покровском, Бахмутском, Краматорском районах.

Из-за активных боевых действий остаются без света 243 населенных пункта в Донецкой области.

В Днепропетровской области из-за обстрелов были снова повреждены сети в Криворожском районе. За сутки энергетики вернули свет почти 500 семьям.

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Раньше мы писали, в каких регионах Украины возобновили работу интернета, и рассказывали, как украинская энергосистема поможет странам ЕС.

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