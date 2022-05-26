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Энергетики вернули свет еще для 35 тысяч семей в Днепропетровской и Донецкой областях

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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26 мая, 12:50
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В настоящее время из-за боевых действий остаются без электропитания 311 населенных пунктов Донецкой области
Специалисты ДТЭК возобновляют электроснабжение по Украине
Специалисты ДТЭК возобновляют электроснабжение по Украине / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение для 35 тысяч домов в 25 населенных пунктах Донецкой и Днепропетровской областей.

Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

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25 мая в Донецкой области сохранялась сложная ситуация из-за постоянных обстрелов. доля обновлений – в Краматорском районе" , – сообщили в компании.

В настоящее время из-за боевых действий остаются без электропитания 311 населенных пунктов Донецкой области.

"Самыми сложными направлениями остаются Лиманское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское и Великоновоселковское. Из-за активных боевых действий и постоянных обстрелов здесь постоянно повреждаются линии электропередач. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы проводить ремонты" , – сообщили в ДТЭК.

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Также в результате обстрелов Криворожского района на Днепропетровщине без света осталось 11 населенных пунктов. Специалисты ДТЭК Днепровские электросети вернули свет в дома 1 181 семей Днепропетровщины и восстановили сети, питающие насосную станцию, снабжающую водой жителей.

Раньше мы рассказывали, что группа ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова предоставила военным учреждениям и медицинским учреждениям безвозмездную электроэнергию на 137 млн. грн.

Также мы писали, что в марте компании ДТЭК Рината Ахметова, "Нафтогаз Украины" и "Укрэнерго" положили начало проект Stop Bloody Energy . Он предусматривает мониторинг западных компаний и добавление в "черный список" тех, кто продолжает сотрудничать с Россией и таким образом спонсирует войну в Украине.

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