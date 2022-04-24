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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Энергетики вернули свет жителям двух украинских регионов — каких именно

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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24 апреля, 14:44
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В канун Пасхи свет вернули для 20 тыс. украинских семей
Энергетики систематически восстанавливают свет в условиях войны
Энергетики систематически восстанавливают свет в условиях войны / Фото: Getty Images, ДТЭК, Коллаж: Сегодня

Энергетики ДТЭК накануне Пасхи возобновили электроснабжение в 26 населённых пунктах Киевской и Донецкой областей.

Об этом говорится в сообщении компании ДТЭК Рината Ахметова.

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В частности, за сутки ремонтные бригады ДТЭК вернули свет 10 тыс. потребителей в 9 населенных пунктах Бучанского и Вышгородского районов Киевской области.

Также энергетики возобновили электроснабжение почти 10 тыс. потребителей в 17 населенных пунктах Лиманского и Бахмутского районов Донецкой области.

Напомним, что с начала войны энергетики ДТЭК вернули свет более 1,1 млн украинских семей, преимущественно в Киевской и Донецкой областях.

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Как украинская энергосистема поможет странам ЕС

Как заявляют в ДТЭК, синхронизация украинской энергосистемы с европейской позволит Евросоюзу отказаться от российских энергоносителей.

"Мы можем быть частью решения об отказе от российского газа, угля и энергоносителей в принципе", – сказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире канала "Украина24".

Сахарук добавил, что с начала апреля начался экспорт украинской электроэнергии в Польшу, но осуществляется в небольших объемах, поскольку этот процесс пока находится в тестовом режиме.

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Напомним, что с началом войны многие украинцы покинули родные дома, поэтому в Украине фиксировался серьезный спад уровня платежей за электроэнергию. Дефицит ликвидности на энергорынке Украины составляет около 250 миллионов евро в месяц.

Раньше мы рассказывали, как платить счета за свет во время войны.

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