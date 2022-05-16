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Энергетики восстановили свет для 107 тыс. семей – какие области снова с электричеством

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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16 мая, 15:46
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Аварийные бригады в течение недели вернули электроснабжение для 107 тыс. потребителей
Энергетики ДТЭК продолжают работать несмотря на боевые действия
Энергетики ДТЭК продолжают работать несмотря на боевые действия / Фото: Getty Images, ДТЭК, Коллаж: Сегодня

С 9 по 15 мая энергетики ДТЭК восстановили свет в 107 тыс. домов украинских потребителей.

Как сообщили в пресс-службе компании Рината Ахметова, аварийные бригады работали в Киевской, Донецкой, Одесской и Днепропетровской областях.

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В частности снова с электроснабжением свыше 5,7 тыс. домов в семи населенных пунктах в Киевской области. Среди важных территорий – Иванковская община в Вышгородском районе.

В Донецкой области за минувшую неделю вернули свет свыше 93 тыс. семей, хотя в регионе продолжаются активные боевые действия. Услуга возобновлена для потребителей в 112 городах и селах.

"Энергетики в Донецкой области продолжают работу по восстановлению сетей, как только военные ВСУ дают разрешение на безопасное выполнение", – подчеркнули в ДТЭК.

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Специалисты компании также повторно заживили свыше 8000 домов в Одесской области. Кроме этого, в Днепропетровской области свет снова подают для 1000 семей.

Украина поможет ЕС

Страны Евросоюза остаются энергозависимыми от российских товаров. Украина в течение года может предоставить ЕС достаточно ресурсов, чтобы он стал независим от РФ.

По словам генерального директора ДТЭК Максима Тимченко, Россия использует энергетические ресурсы как оружие для шантажа. И не только против Украины, но и всего мира.

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"Отрезание от России основного источника финансирования и закупки энергии в Украине не только сократит финансирование российских военных, но и поможет восстановить мирную страну, которая имеет европейские ценности и будет способствовать долгосрочной энергетической безопасности Европы", – отметил руководитель компании.

Тимченко добавил, что у Украины уже есть возможность экспортировать в ЕС примерно 1,5 ГВт электроэнергии. По оценкам ДТЭК, потенциальные поставки могут увеличиться до 3-4 ГВт в течение года. Украинская газовая инфраструктура может стать альтернативой для западных стран.

Раньше мы писали, что 11 мая транзит российского газа через Украину в пункте пропуска "Сохрановка" в Луганской области упал до нуля в связи с действиями захватчиков. Представители Оператора ГТСУ отмечают, что наше государство может увеличивать объемы транзита в ЕС по всех своих мощностях даже в ситуации, когда "Газпром" их блокирует.

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