ЕС призывают ускорить развитие "зеленой" энергетики: как это поможет избавиться от российского газа

В Европейском Союзе задумались о скором переходе на возобновляемые источники энергии

В Европе хотят снизить энергозависимость от РФ

Более 100 международных компаний призывают Европейский Союз уделить больше внимания возобновляемым источникам энергии, поскольку блок стремится покончить со своей зависимостью от российских ископаемых видов топлива.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

Реклама

"В основе нынешней энергетической безопасности и ценовых кризисов лежит чрезмерная зависимость от нестабильного импортного ископаемого газа, нефти и угля", — заявили руководители крупнейших компаний в письме президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Настало время быть смелым и удвоить усилия по реализации "Зеленого соглашения" — стремления ЕС к достижению углеродной нейтральности к середине века.

Обращение к главе Еврокомиссии подписали руководители крупнейших европейских и мировых компаний – от Microsoft Corp. до Unilever Plc.

Реклама

Единственной украинской компанией, которое подписала данное обращение, стал ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова.

"ДТЭК остается преданным ускоренному переходу на климатически нейтральную энергетическую систему в Украине до 2040 года. Мы призываем европейские и мировые энергетические компании прекратить отношения с энергетическим сектором России, который направляет деньги на поддержку ужасной войны против Украины. ДТЭК решительно поддерживает заявку Украины на вступление в Европейский Союз и присоединение к Европейскому зеленому соглашению", – цитирует слова гендиректора ДТЭК Максима Тимченко пресс-служба компании.

Напомним, ранее украинские энергокомпании ДТЭК, НАК "Нафтогаз" и Укрэнерго создали проект Stop Bloody Energy, который призывает мир прекратить сотрудничество с россией в энергетическом секторе.

Реклама

Также мы рассказывали, что энергетики компании ДТЭК получили очередную партию терминалов Starlink.