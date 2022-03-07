Еще больший удар по российской экономике: что готовит ЕС за вторжение в Украину

Европейский Союз представит план, как избавиться от зависимости от российской нефти и газа

ЕС планирует отказаться от российской нефти и газа / Фото: AFP, REUTERS, Коллаж: Сегодня

Пока компании и крупный бизнес прекращают сотрудничество с Российской Федерацией за ее вооруженную агрессию против Украины, ЕС рассматривает разные варианты отказа от российской нефти и газа.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что уже 8 марта комиссия предложит варианты, как избавиться от зависимости от российского ископаемого топлива.

Реклама

Что конкретно рассматривает Еврокомиссия

ЕС может ввести следующие меры:

диверсификация поставщиков, переход на сжиженный природный газ и трубопроводный газ из других источников;

модернизация энергосистем ЕС за счет инвестиций в возобновляемые источники;

повышение энергоэффективности.

Также фон дер Ляйен говорит, что ЕС будет сосредоточен на защите потребителей.

"Во-первых, мы должны защитить наиболее уязвимых потребителей и бизнес. И подготовиться к массовому увеличению возобновляемых источников энергии на нашем рынке электроэнергии", – написала в Twitter президент Еврокомиссии.

Что еще ЕС готовит для России?

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что новый пакет санкций против РФ уже на стадии разработки. Она заявила, что ЕС должен сделать так, "чтобы эффект от санкций был максимальным".

Реклама

"И учитывая неосторожность Кремля по отношению к мирному населению, мы работаем над дальнейшими санкциями", – добавила фон дер Ляйен.

Детали о ограничительных мерах в ЕС пока не разглашают. Однако издание Bloomberg передает, что они могут касаться военных технологий, судов и портов. Также они затронут еще больше людей.

"Некоторые из мер могут быть приняты уже во вторник (8 марта. – Ред.). ЕС также работает над усилением своего режима применения санкций, в том числе в отношении криптовалют, и ограничением того, как их можно использовать для обхода санкций", – передает Bloomberg.

Кто еще готов отказаться от российского газа?

Вслед за Германией об отказе от российского топлива заявила Дания. По словам премьер-министра Дании Метте Фредериксен, так ее страна хочет показать свое неприятие российского вторжения в Украину.

Кроме этого, "Сегодня" писали, что Запад вводит санкции против российского энергосектора, а трейдеры отказываются покупать российскую нефть. Однако самыми страшными для России могут оказаться санкции в энергетическом секторе. Если западные страны наложат эмбарго на закупку российской нефти и газа, РФ может превратиться во вторую Венесуэлу.

Реклама

Также мы сообщали, что российскую нефть, несмотря на дешевизну, не хотят покупать представители мирового рынка, а также рассказывали, что происходит с ценами на голубое топливо.