Еще один шаг к энергонезависимости: BP, Masdar и ADNOC объединили усилия

В ОАЭ и Великобритании планируют производить разные виды водорода, в том числе "чистый"

Великобритания и ОАЭ будут работать над несколькими водородными проектами / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

24 мая корпорация British Petroleum (BP) заявила о партнерстве с компаниями ADNOC и Masdar из Абу-Даби. Они будут вместе работать над производством водорода.

Как сообщили на сайте BP, крупнейшая энергетическая компания Объединенных Арабских Эмиратов ADNOC получит 25% акций на стадии проектирования H2Teesside.

Реклама

Проекты в Великобритании

Ожидается, что проект H2Teesside поможет развивать водородную экономику в Великобритании. На первых порах должны разработать две установки мощностью 500 МВт по производству водорода к 2030 году. Начать работу над проектом планируется в 2027 году.

Компания Masdar специализируется на возобновляемой энергетике и приобретет часть в проекте по производству зеленого водорода HyGreen Teesside. Запустить производство планируется в 2025 году с получением 60 МВт, а к 2030 году – увеличить объемы до 500 МВт.

Производство водорода в ОАЭ

Кроме того, корпорации объединят усилия и для работы в ОАЭ. BP присоединится к проекту ADNOC в Абу-Даби, касающемуся производства голубого водорода. Британцы помогут осуществить технико-экономическое обоснование низкоуглеродистого водородного проекта.

Реклама

ADNOC, BP и Masdar вместе с компаниями Abu Dhabi Waste Management Center (Tadweer) и Etihad Airways будут работать над производством экологически чистого авиационного топлива от водорода. Ведущие компании сосредоточатся и на газификации бытовых отходов в ОАЭ.

Новые соглашения между корпорациями из Великобритании и ОАЭ стали продолжением стратегического партнерства по экологическим решениям, заключенным в сентябре 2021 года. Целью является разработка низкоуглеродистых центров водорода образца Тиссайд.

Водородный трубопровод в ЕС

Ранее "Сегодня" рассказывали, что в Европе рассматривают возможность строительства водородного трубопровода. Он должен пролегать между Германией и Норвегией и уменьшить энергетическую зависимость от России.

Реклама

Конечной целью проекта является транспортировка зеленого водорода из Норвегии в Германию. Развивать инфраструктуру планируют в течение 2022 года.

По предварительным подсчетам консорциума Ready4H2, в который входят газораспределительные компании из 16 стран ЕС, почти 1,1 млн км газовой трубопроводной инфраструктуры в Европе сможет работать на чистом водороде. После "зеленого перехода" ГТС может пригодиться для транспортировки этого ресурса, что поспособствует его удешевлению.

В то же время в мире все больше пытаются отказаться от российской нефти и газа. Недавно в Евросоюзе придумали дополнительный козырь, который должен усилить действие будущего эмбарго. Однако еще до введения запрета РФ не может продавать свою продукцию, поэтому флагманская нефть Urals застряла на судах среди моря.