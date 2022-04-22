Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя ✝ Пасха-2022 📉 Санкции против России
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Еще одна страна откажется от российского газа и угля – сроки

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
22 апреля, 17:39
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, кто решил отказаться от энергоресурсов агрессора и когда это произойдет
Кто отказался от газа и угля агрессора
Кто отказался от газа и угля агрессора / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Нидерланды полностью откажутся от закупки российского газа и угля до конца этого года.

Об этом заявил министр климата и энергетики Нидерландов Роб Эттен, передает издание NOS.

Реклама

На ближайшую зиму газохранилища будут максимально заполнены, заниматься этим будут энергетические и другие компании.

Газохранилище Bergermeer на 70% заполнит государственная компания Energie Beheer Nederland. Общие расходы оцениваются в 623 млн. евро и могут меняться в зависимости от цены на голубое топливо.

Кроме этого планируется увеличить импорт сжиженного природного газа (СПГ). Для него подготовлены газовые терминалы в Роттердаме и Эемсхафене.

Реклама

Относительно импорта угля, то для всего Евросоюза он должен завершиться уже 11 августа, ведь именно такие санкции Европа приняла в последний раз.

На сколько России важен газ?

По словам президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, что бы не пытался утверждать Кремль, но энергоресурсы остаются главным двигателем экономики РФ, особенно природный газ.

Добычей этого топлива практически монопольно занимается компания "Газпром", которая по сути кормит весь путинский режим.

Реклама

Охрименко считает, что если газовый гигант потерпит крах, это приведет к краху всего правления Путина, который фактически прибрал компанию к рукам.

"Сегодня" также писали, как войной в Украине Путин уничтожает жизнь россиян и рассказывали, почему все так ждут энергетического эмбарго от Евросоюза.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтевой рынок
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Green energy
Прорыв в зеленой энергетике
Экономика США
Как вам новая обложка The Economist?
Валюта и война
Что делать с долларами?
Как не потерять все
Энергозависимость
Кто в Европе больше всего покупает российский газ
1
Венгрия Венгрия
25%
2
Словакия Словакия
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрия Австрия
15%
5
Германия Германия
14%
6
Болгария Болгария
12%
7
Чехия Чехия
12%
Конец газовой империи РФ близок
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
37,50
-
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
-
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
-
-
33,50
37,50
-
Черное золото
Как эмбарго на нефть изменит жизнь россиян
Читать

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять