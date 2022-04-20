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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

"Это было ошибкой" : экс-глава МИД Германии о "Северном потоке – 2"

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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20 апреля, 13:08
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Хотя еще в 2021 году в Германии называли строительство отвещающим интересам страны
В Германии признали ошибку, согласившись на строительство "Северного потока-2"
В Германии признали ошибку, согласившись на строительство "Северного потока-2" / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Германии наконец признали, что строительство российского газопровода "Северный поток—2", который обошелся обошелся швейцарской "дочери" "Газпрома" вза 11 миллиардов, было ошибкой.

Об этом сказал в интервью Die Welt бывший министр иностранных дел и экономики Германии Зигмар Габриэль.

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"Было ошибкой не прислушаться к восточным европейцам, когда они протестовали против "Северного потока-2". Это была и моя ошибка", – сказал он.

Зигмар Габриэль также объяснил, почему во время своего правления он решил и дальше развивать кономические отношения с рф даже после оккупации Крыма. По его словам, таким образом в немецком правительстве надеялись разрешить конфликт между Украиной и РФ дипломатическим путем.

"Следует признать, что переговоры о прекращении огня в 2014 году были бы очень сложными, если бы одновременно был остановлен "Северный поток-2", – добавил Зигмар Габриэль.

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Что будет с газопроводом

Россию предупреждали о жестких санкциях против "Северного потока—2" в случае нападения на Украину. Об этом еще в конце 2021 года заявили власти Германии и США.

Россияне спешили как можно скорее закончить строительство, но запустить трубу не могли еще несколько месяцев после окончания основных строительных работ. Процедура сертификации началась в сентябре и длилась полгода. К процессу также удалось привлечь украинский "Нафтогаз".

Но уже в начале 2022 года появились слухи о полной блокировке газопровода, как раз из-за возможной агрессии России по отношению к Украине. Тогда же в США в шутку предложили россиянам прокачивать через "Северный поток – 2" водку.

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Ранее мы рассказывали, почему "Северный поток—2" может быть выгоден некоторым странам. Отметим, что почти сразу после вторжения РФ в Украину, оператор газопровода очень быстро объявил о банкротстве.

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Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

Цитата на segodnya.ua
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