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Европа нуждается в новой системе энергобезопасности: как Украина может помочь

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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22 мая, 19:05
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Речь идет о роли Украины в содействии диверсификации источников энергии для Европы,
Украина может стать гарантом в ноеой єнергосистеме безопасности Европы
Украина может стать гарантом в ноеой єнергосистеме безопасности Европы / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Компания ДТЭК Рината Ахметова на Всемирном экономическом форуме (WEF) в Давосе представит свои рекомендации по энергетической политике, в которых конкретно отмечено, как Украина сможет повысить уровень европейской энергетической безопасности.

Об этом говорится в сообщении компании.

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"Группа ДТЭК убеждена, что тема Украины также должна занимать магистральное место в дискуссии глобальных лидеров. Поэтому, занимая активную позицию, ДТЭК инициирует публичную дискуссию, которая состоится в эти дни в Давосе на тему "Конец российского шантажа и возрождения Украины: новая стратегия энергетической безопасности для Европы", – сообщили в компании.

В частности, речь идет о роли Украины в содействии диверсификации источников энергии для Европы, а следовательно, усилению европейской энергетической безопасности.

Еще одной темой станет мобилизация международных ресурсов и реализация совместных инициатив, чтобы Украина стала стабильным энергетическим партнером для Европы на пути отказа от импорта российской нефти и газа.

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Всемирный экономический форум пройдет в Давосе 23-27 мая. Магистральной темой всего WEF 2022 является слоган "Работая вместе, восстанавливая доверие".

Группа ДТЭК уверена, что тема Украины также должна занимать важное место в дискуссии глобальных лидеров.

Раньше мы рассказывали, как компания ДТЭК помогает переселенцам, и писали, как происходит восстановление Киевской области после деоккупации.

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