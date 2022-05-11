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Европа подкупила? Венгрия согласилась ввести эмбарго на российскую нефть, но есть условие

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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11 мая, 15:18
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Правительство Венгрии уже на этой неделе предоставит все условия и предложения Евросоюзу
Венгрия выдвинула свои требования Европе
Венгрия выдвинула свои требования Европе / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Венгрия частично согласилась ввести эмбарго на российскую нефть и считает это реальным сценарием, однако страна выдвинула некоторые требования ЕС.

Озвучил их министр иностранных дел Петер Сийярто.

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Сначала он добавил, что отказ от нефти агрессора нанесет непоправимый ущерб экономике Венгрии и разрушит энергетическую безопасность страны, ведь после введения эмбарго цены на мазут подскочат на 50-60%, а это приведет к росту цен на продукты.

Глава МИД заявил, что Венгрия ждет предложений от ЕС не только по реконструкции НПЗ на сотни миллионов долларов или по увеличению пропускной способности нефтепровода в Венгрию через Хорватию на сотни миллионов долларов, но и на будущее экономики.

Нефтяное эмбарго требует программы модернизации структуры венгерского энергоснабжения, которая будет стоить около нескольких миллиардов евро, — сказал он.

По его словам, правительство Венгрии на этой неделе предоставит свои предложения Евросоюзу.

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Европа заплатит за отказ

Представители ЕС заявили, что готовы виплатить компенсацию Венгрии, если та поддержит шестой пакет санкций против России, предусматривающий запрет на импорт российских энергоносителей.

Средства на это возьмут с новой энергетической стратегии Евросоюза под названием REPowerEU (о ней объявят 18 мая), которая направлена на поэтапный отказ ЕС от российских ископаемых задолго до 2030 года. В этой стратегии должны быть средства для стран сообщества, в том числе и для Венгрии.

Напомним, что шестой пакет санкций предусматривает предоставление Венгрии и Словакии срока до конца 2024 года для отказа от российской нефти, а это на два года больше, чем в остальных странах ЕС. Но Венгрия заявила, что ей нужно еще больше времени, чтобы снизить зависимость от российской нефти.

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Раньше мы рассказывали, как Индия пошла фактически на шантаж России и манипулирует ценами на нефть агрессора.

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